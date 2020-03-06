Возвращаем налоговые вычеты: ликбез для начинающих

Весна. Пришло время для оформления налоговых вычетов. Вспоминаю свой первый раз. Тогда я обращалась в налоговую службу для получения компенсации за оплату второго образования. Я много училась дома, а дочка-первоклашка просила с ней поиграть.

— Не могу, — отвечала я, — уроки учу.

— Да брось ты эти уроки!

— Не могу, я за это деньги заплатила!

У ребенка был шок: как это платить деньги за то, чтобы учить уроки все выходные? Прошли годы, и я уже просила дочку-студентку собрать справки с мест подработки для того, чтобы вернуть налог за её второе образование. Она по-прежнему возмущалась, не понимая, для чего мне это нужно, но, когда неожиданно деньги пришли на карту, это стало приятной неожиданностью.

С тех пор технологии шагнули вперед. И теперь получить налоговый вычет стало гораздо проще. Перечень статей постепенно расширяется. И сейчас для меня вернуть максимальную сумму выплаченного подоходного налога не только для себя, но и для своих близких стало увлекательным занятием. Давайте разбираться, что такое налоговый вычет и как его получить.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — это возможность вернуть себе часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из бюджета. Принцип следующий: государство признает, что вы потратили часть своего дохода на что-то полезное, и разрешает вычесть из вашего суммарного ежегодного налогооблагаемого дохода эту сумму. В итоге налоговая база становится меньше, и вашему работодателю либо не нужно какое-то время платить за вас этот налог, либо появляется излишне уплаченная сумма, которую вам возвращают.

Получить налоговый вычет можно при соблюдении нескольких условий:

Вы налоговый резидент, то есть проживаете на территории РФ более 183 дней в году.

Вы получаете легальный доход, подтвержденный документально. Платите с этих доходов НДФЛ, который обычно составляет 13%.

Вы имеете документальное подтверждение расходов, которые были сделаны на что-то нужное: жилье, лечение или учеба, благотворительность.

Важно! Если вы индивидуальный предприниматель и находитесь на упрощенной системе налогообложения, то НДФЛ вы не платите. Следовательно, налоговый вычет вам не полагается.

За что можно получить налоговый вычет

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов:

Налогооблагаемая база, вычет и сумма к возврату

Когда речь идет о вычетах, используют понятия: налогооблагаемая база, сумма вычета и сумма налога к возврату. Что же это значит? Разберем на примере.

Например: зарплата составляет 30 000 рублей х 12 месяцев = 360 000 — это сумма полученного дохода (за налоговый период, или один календарный год). То есть налогооблагаемая база для расчета НДФЛ.

360 000 х 13% = 46 800 — это сумма уплаченного налога (сумма вычета), которую вы можете вернуть.

Далее смотрим на расходы, то есть суммы, которые вы потратили за налоговый период: 40 000 (обучение ребенка) + 15 000 (стоматология) + 50 000 (инвестиционная деятельность) + 12 000 (страхование жизни) = 117 000 рублей.

117 000 х 13% = 15 210 рублей. Именно столько составит сумма налога (НДФЛ) к возврату — сколько фактически вами вернут денег из бюджета.

Образование и медицина

Остановимся подробно на разных типах вычетов и рассмотрим самые востребованные. Плата за обучение в различных образовательных учреждениях, на курсах и в детских садах также входит в социальный вычет. Все более становится популярен налоговый вычет на оплату лечения (это касается всех предоставляемых платных услуг). Для этого нужно обратиться в лечебное учреждение, после чего вам выдадут справку о произведенных расходах и копию лицензии этого учреждения, которую вы приложите к декларации. Сюда же можно отнести и расходы на медикаменты. Это новая статья, и практика получения такого вычета пока не наработана. Также важно, что налогоплательщик имеет право оформить вычет на образовательные услуги и лечение ближайших родственников: законных супругов, родителей и детей.

Важно! 120 000 рублей — максимальный совокупный (в том числе и на родственников) размер понесенных расходов в налоговом периоде (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение). Сумма возврата такого налога не более 15 600 рублей. Для расчетов берется сумма в 120 000 рублей. Это максимум, даже если вы потратили больше.

Благотворительность тоже поощряется

Сюда можно отнести пожертвования в религиозные объединения, некоммерческие организации, помощь многодетным семьям или матерям-одиночкам. Если ваш взнос в детский сад или школу оформлен как благотворительность, тогда налоговый вычет также подлежит возврату. Закон предусматривает такую возможность, но на практике с подобными документами не приходилось сталкиваться. И если у кого-то есть подобный опыт, поделитесь с нами в комментариях. Тут важно понимать, что все расходы должны быть оформлены и подтверждены документально! Возврат на благотворительность (в отличие от обычных 13%) может составлять до 25% от налогооблагаемой базы.

Вычеты на инвестиции

Инвестиционные налоговые вычеты регулируются ст. 219.1 НК РФ. Правом на инвестиционные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который осуществлял определенные операции. В частности:

работал с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в результате которых получен доход;

вносил личные денежные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет;

получал доход по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Вычет на недвижимость

Имущественные налоговые вычеты регулируются ст. 220 НК РФ. Правом на имущественные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который осуществлял определенные операции с имуществом. В частности:

продажа имущества;

покупка жилья (дома, квартиры, комнаты и т.п.);

строительство жилья или приобретение земельного участка для этих целей;

выкуп у налогоплательщика имущества для государственных или муниципальных нужд.

Покупка жилья — самая распространенная причина обращения за налоговым вычетом. Важно знать, что вернуть подоходный налог возможно с суммы покупки, не превышающей 2 млн рублей. То есть это сумма 260 000 рублей. На возврат этого вычета можно подавать несколько лет до полного исчерпывания. Также можно подать документы на возврат налога по процентам, уплаченным за ипотеку. Правила, которые действуют для налогового вычета при покупке недвижимости, для других видов выплат не действуют. Это особый случай.

За какой период можно получить налоговый вычет

Возврат налога можно сделать за три года, предшествующих году подачи декларации, то есть в 2020 году за 2017, 2018 и 2019 годы. Налоговая инспекция по закону проверяет документы в течение трех три месяцев с момента подачи, но обычно это происходит гораздо раньше.

Какие документы необходимы для получения налогового вычета

Заявление по форме КНД-1150058.

Декларация по форме 3-НДФЛ. Заполняется самостоятельно или заказывается в специализированных организациях (форму декларации 3-НДФЛ можно найти на сайте nalog.ru. Форма для заполнения находится в нижнем левом углу — «Программные средства». Нажимаете оранжевый кружок со стрелкой «Декларация ФЛ», выбираете год, скачиваете программу для заполнения декларации. Пакет документов можно отправить через личный кабинет налогоплательщика.

Справка 2-НДФЛ (их может быть несколько), подтверждающая полученный доход и удержанную сумму налога. Берется у работодателя или в личном кабинете налогоплательщика.

Договор на оказание услуг (образовательных, медицинских, купли-продажи недвижимости), извещение об открытии ИИС.

Лицензия на право ведения деятельности (образовательной, медицинской).

Справка медицинской организации о произведенных расходах.

Платежный документ — квитанция, расписка, кассовый чек, платежка, справка о сумме страховых взносов, чек по операции в онлайн-банке, справка об уплаченных процентах по ипотеки и др.

Справка об уплаченных взносах на страхование.

Реквизиты банковской организации с указанием расчетного счета для перечисления денег.

Храните платежные документы не менее 3 лет.

Куда подавать документы

С пакетом документов на подачу декларации (3-НДФЛ) нужно обратится в налоговую инспекцию по месту жительства или сделать это онлайн. Копии документов, подтверждающих право на налоговый вычет, подаются вместе с декларацией и заявлением. Если заполнять и отправлять декларацию в личном кабинете онлайн, нужно прикрепить сканированные документы. Таким образом государственные структуры приучают нас работать с онлайн-системами предоставления государственных услуг.

Если возникнут вопросы, у вас попросят оригиналы, которые будет необходимо привезти лично. Но такое бывает нечасто: обычно хватает сканов, отправленных через личный кабинет, или подшитых к декларации копий. Подавать несколько деклараций за один и тот же налоговый период нельзя: каждая следующая будет считаться уточненной и отменит предыдущую.

Как работать с личным кабинетом

Для подачи документов онлайн потребуется зайти на сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), в личный кабинет налогоплательщика (пароль для входа в личный кабинет можно получить в налоговой инспекции при предъявлении паспорта).

В личном кабинете заполнить форму декларации, прикрепить сканированные документы, заполнить заявление и отправить. Результаты проверки отражаются в том же кабинете налогоплательщика, следите за информацией.

В сообщениях появится подтверждение, что заявление отправлено и принято к рассмотрению. Когда налоговики проверят декларацию и подтвердят право на вычет, в личном кабинете на лицевом счете налогоплательщика появится информация «Переплата по НДФЛ». Это означает, что бюджет должен вам деньги: их можно вернуть заполнив специальную форму, либо оставить на оплату налогов например за владение недвижимостью или автомобилем.

В разделе «Мои налоги» есть блок «Переплата». В нем— кнопка «Распорядиться». Она появляется, когда в лицевом счете есть налог к возврату. Заявление формируется по клику на эту кнопку.

Если нажать на оранжевую кнопку, появятся поля для заполнения реквизитов банка и вашего расчетного счета. После этого подпишите заявление с помощью пароля, который и является электронной подписью (получить можно также в личном кабинете). Перечисление денег осуществляется в течение месяца.

Для возврата подоходного налога главное ПРАВИЛЬНО собрать все необходимые документы, а дальше, как говорится, дело практики. Конечно, предусмотреть в одной статье все возможные нюансы достаточно сложно, поэтому вопросы по конкретным ситуациям можно задать в комментариях.

Финансовый консультант Инна Чапурина

Заглавное фото: vestivrn.ru