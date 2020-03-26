Восемь домов горят в Меленковском районе

Крупный пожар произошел в Меленковском районе. В деревне Анохино загорелось сразу восемь домов, три из которых жилые. На месте работают 22 пожарных и 6 единиц техники. Известно, что пожарные сумели оперативно локализовать возгорание на площади 500 кв.метров и не дали огню распространиться на другие строения.

Сообщение о возгорании поступило в 11.45. Эвакуация не проводилась, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Погибших и пострадавших нет.

Всего в Анохино расположено 47 домов, из них 11 жилых. В них проживает 21 человек. Предварительная версия случившегося — пал травы. Ранее «Призыв» сообщал, что в Ковровском районе за пал травы оштрафовали пенсионерку.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано во Владимире»