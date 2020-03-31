Волонтеры пекут хлеб и развозят продукты пенсионерам

В Киржачском районе начал активно работать социальный патруль. Его организовали волонтёры приюта «Мамин домик» из благотворительной организации «Нечаянная радость». Теперь они помогают не только молодым женщинам в кризисной ситуации, но и пенсионерам, изолированным от общества. Сейчас работники объехали больше 20 адресов. Списки пожилых граждан добровольцы собрали в местной администрации. Как правило, все они — одинокие пенсионеры, инвалиды, проживающие в отдаленных населённых пунктах. В некоторых деревнях и селах не было даже продуктовых магазинов. Либо торговые точки просто пустовали.

Свой социальный патруль женщины из «Маминого домика» развернули после клича Общероссийского народного фронта о мобилизации НКО. Волонтеры начали развозить по домам стариков бесплатные продуктовые наборы. В каждом пакете лежит черный и белый хлеб, испеченный сотрудниками приюта, молоко, крупа, сладости. Некоторые пенсионеры попросили привезти им лекарства из аптек, что волонтеры сразу же и сделали.

Попросить о помощи волонтеров либо самим оказать им поддержку можно по телефону 8-800-1008-128.

Организаторы акции призывают жителей Владимирской области быть внимательнее к своим пожилым одиноким соседям, которые сами, скорее всего, и не позвонят. Из скромности либо элементарного отсутствия средств связи.

— Эти люди очень скромные, они ведь все бывшие труженики, которые не привыкли что-то просить. У них слезы стояли в глазах, когда мы с ними общались. Они не ожидали, что к ним кто-то придет, навестит, — говорит организатор акции Арина Серавкина. – А мы решили помогать им, привозить продукты, хлеб, который печем сами. Ещё несколько дней назад слову «хлеб» никто не придавал особого значения. А сейчас на самоизоляции он становится более востребован. Тем более он свежий, пахнет жизнью, надеждой на будущее.

Вчера волонтеры выезжали даже в садовое товарищество. Две бабули приехали из Москвы, думали, что на пару дней. Еды с собой взяли немного. А в Москве ввели ограничительные меры, и они боятся ехать обратно. В итоге бабушкам помогли продуктами на первое время.

— Нужно сейчас быть внимательнее друг к другу, — говорит Арина. – Необходимо расширить наши окуляры и посмотреть, может, рядом есть люди, которые нуждаются в помощи. Когда мы приезжаем с нашими продуктовыми наборами, местные жители сбегаются смотреть, спрашивая: неужели всё бесплатно?! Конечно, приходите, присоединяйтесь. За прошлую неделю я просто валилась с ног, когда мы с девчатами пекли хлеб. Это тяжелый труд. Сейчас важен каждый человек. Вот нам сейчас нужна упаковка. Чтобы разлить антисептические средства, они у нас в пятилитровых канистрах. Разлить не во что. И мы сейчас будем искать предпринимателей, которые упаковкой занимаются.

Помощь пожилым гражданам, находящимся на карантине из-за пандемии COVID-19, продолжится и дальше. Волонтеры и сами будут рады поддержке от всех неравнодушных — своим участием либо продуктами. Средства нужны и на бензин, чтобы развозить продукты по деревням. Если поступит просьба, волонтеры готовы будут приехать и в соседние районы области. Без помощи и внимания они никого не оставят. Телефон для связи с руководителем социального патруля Ариной Серавкиной: 8-910-415-76-76.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области ввели режим всеобщей самоизоляции.

Татьяна Данилова

Фото Арины Серавкиной