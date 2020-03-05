«Волгабас» во Владимирской области приостановил работу из-за коронавируса

Завод «Волгабас», расположенный на территории Владимирской области, приостановил работу, как минимум, на 10 дней. Причина в сбое поставок комплектующих из Китая. Из-за ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавируса в Китае простаивает производство деталей. Об этом «ТАСС» сообщил представитель компании «Волгабас» Кирилл Урванцев. Он пояснил, что из Китая на собинский завод поступают мосты и двигатели. Без основных деталей продолжать сборку автобусов не представляется возможным.

350 сотрудников завода «Волгабас» отправили в вынужденный отпуск.

Пока срок — до 14 марта. Похоже, предприятие начало сворачиваться чуть ранее, потому что штат значительно уменьшен. В конце прошлого года руководство завода оптимистично заявляло о работе 532 сотрудников. Во время экскурсии по заводу с региональными властями говорилось, что «Волгабас» исправно платит налог с доходов на физлица на почти что 600 работников.

При этом все признали, что план по выпуску автобусов никак не удается выполнить. Проектная мощность производства — до 2 500 единиц в год. А за минувший год собрали только 300 штук. Задачи на текущий год теперь совсем туманны.

Ранее «Призыв» сообщал, что завод в Собинском районе использует только 40% помещений, но перспективы на будущее имеются. Велись переговоры с иностранными компаниями по сотрудничеству. Сейчас основной заказчик автобусов с владимирской земли — Кузбасс.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»