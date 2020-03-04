Воинские мемориалы обновят ко Дню Победы

Воинские захоронения и мемориальные комплексы, расположенные во Владимире, благоустроят к предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано обновление надписей на мемориалах, укрепление плит и элементов композиций, покраска памятников, постаментов и ограждений, обустройство цветников, сообщает городская мэрия.

Самые масштабные работы с привлечением внебюджетных средств проведут на улице Совхозной. У расположенного там мемориала выровняют тротуарную плитку и бордюрный камень, оборудуют подход к памятнику и покрасят ограждения.

Работы пройдут и на Князь-Владимирском кладбище. В планах замена звезды на мемориале воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран во владимирских госпиталях в 1941-1945 годах, а также обновление надписей имен и воинских званий погибших на 1541 мемориальной плите.

В областном центре расположено 11 мемориалов и памятников.

Во время Великой Отечественной войны во Владимире располагалось 18 эвакуационных госпиталей. Через них прошли примерно 250 тысяч раненых бойцов, около полутора тысяч из них скончались. Умерших во владимирских эвакогоспиталях хоронили в братских могилах северо-восточной части городского Князь-Владимирского кладбища.

После войны, в 1946 году, на этом месте был установлен первый скромный обелиск. К 30-летию Победы, в 1975 году, был открыт новый мемориальный комплекс на месте братских захоронений воинов, умерших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира выбирают название новой улицы в честь 75-летия Великой Победы. Голосование проходит на сайте мэрии. На выбор предложено пять вариантов.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»