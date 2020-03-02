Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса уснул за рулем

Водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter», попавшего в ДТП в Гороховце, уснул за рулем. Подробности аварии озвучила пресс-служба областной прокуратуры, которая инициировала проверку. Сообщается также, что водитель микроавтобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров. Еще одно нарушение — транспортное средство не оборудовано тахографом.

Прокуратура Владимирской области инициировала проверку ДТП под Гороховцом.

ДТП произошло сегодня на федеральной трассе М-7 «Волга» около 3.45. Столкнулись микроавтобус и большегруз. По предварительной информации, микроавтобус «Mercedes Sprinter» наехал на большегруз «Mercedes», остановившийся на светофоре. В результате ДТП пострадали 14 человек. Четверо из них были госпитализированы. Еще один пассажир погиб на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал. Это уточненные данные пресс-службы УМВД.

Ранее «Призыв» сообщал, что двое пешеходов погибли у химзавода под колёсами такси. ДТП произошло сегодня рано утром во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото УМВД по Владимирской области