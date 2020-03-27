Водитель легковушки чудом уцелел после двойного столкновения

Крупное ДТП с участием сразу трех транспортных средств произошло сегодня утром на 157-м километре федеральной трассы М-7 в Собинском районе. Житель Нижегородской области на «ГАЗели», двигаясь без соблюдения безопасной дистанции, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. От удара «двенашку» отбросило на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась уже с фурой.

ДТП с тремя автомобилями произошло под Лакинском.

В результате ДТП серьезно пострадал только легковой автомобиль. Его водитель, житель Лакинска 1967 города рождения, отделался ушибами. Как рассказали «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, мужчину сначала доставили в ЦРБ Собинского района, затем отпустили на лечение домой.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская полиция ищет свидетелей крупного ДТП в Меленковском районе. Оно унесло жизнь 29-летнего мужчины, еще 6 человек получили травмы.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Автомобилистов Владимир»