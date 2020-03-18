Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП с дорожной техникой

Серьезная авария произошла сегодня на 226-ом километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Камешковском районе Владимирской области. Водитель «ГАЗели» не справился с управлением и совершил столкновение с дорожной техникой. «КаМАЗ» ехал в попутном направлении, чистил барьерное ограждение на трассе.

В результате ДТП водитель погиб.

По сообщению Упрдора, автомобиль дорожных служб был оборудован специальными знаками и светосигнальной балкой, которая была включена в период производства работ. В момент ДТП погода была ясная, видимость не ограничена, проезжая часть сухая. На месте работают сотрудники ГИБДД, движение на участке ограничено.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе в черте микрорайоне Юрьевец во Владимире столкнулись три иномарки.

Анна Тумановская

Фото и видео «Подслушано автомобилистов|Владимир«