Водитель «Citroen» влетел в столб и скончался

60-летний водитель «Citroen» скончался за рулем своего автомобиля среди бела дня на городской дороге в микрорайоне Юрьевец. По свидетельствам очевидцев, машина потеряла управление и на скорости врезалась в столб. К моменту приезда «скорой» и ГИБДД мужчина уже был мертв. Возможно, перед ДТП водителю стало плохо.



Авария произошла перед выездом на федеральную трассу у пешеходного перехода. На момент ДТП на улице было светло, шел небольшой дождь. Авария произошла перед выездом на федеральную трассу у пешеходного перехода. На момент ДТП на улице было светло, шел небольшой дождь.



Как «Призыв» сообщал ранее, по похожим причинам произошло ДТП на дамбе реки Клязьмы в районе Загородного. Водитель «Volkswagen» выехал на встречную полосу, по касательной задел автомобиль «Chery» и врезался в бордюр.

Анна Тумановская