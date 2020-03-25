Водитель «четверки» пострадал в ДТП у «Глобуса»

Серьезное ДТП произошло накануне вечером во Владимире у гипермаркета «Глобус». Около 22.40 «Toyota Sequoia», двигаясь в сторону Москвы, выехала на регулируемый перекресток, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Судя по всему, житель Иваново 1975 года рождения решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. В это время в сторону Суздаля на «зеленый» поворачивал «ВАЗ 2104». Внедорожник влетел в «четверку».

— В «ВАЗе» был житель Владимира 1998 года рождения. В результате ДТП водитель «ВАЗ 2104» получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Он был госпитализирован с места аварии, — рассказали «Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото: группа «Подслушано автомобилистов|Владимир«