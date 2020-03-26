Во Владимирской области запретили плановую госпитализацию пациентов

До 30 апреля 2020 года во Владимирской области введён запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинское организации санитарного типа. Кроме того, люди не смогут посещать амбулатории в плановом режиме. Также отменены плановые профосмотры и диспансеризация, вакцинация детского и взрослого населения. Постановление о применении этих мер подписал главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова.

Постановление № 1777 от 25.03.2020 адресовано руководителям системы здравоохранения области и главам администраций районов.

Ограничительные меры в медицине связаны с распространением коронавируса. В «запретном» перечне оказались также учреждения восстановительного и санитарно-курортного лечения и оздоровления. Туда пока могут попасть лишь больные, направляемые на реабилитацию непосредственно из стационаров. Остальные стоявшие на очереди, что называется, подождут. Не время сейчас отдыхать!

Сотрудники амбулаторных медорганизаций, куда пресекли поток плановых пациентов, сосредоточат свои усилия на оказание помощи находящимся на дому больным с респираторными синдромами, тем, кто посещал территории с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по COVID-2019, а таже лицам в возрасте свыше 65 лет.

В постановлении главного санитарного врача поставлены задачи перед медучреждениями области. Они касаются соблюдения требований по их оснащённости, условиям безопасности, порядку действий при выявлении заболевших коронавирусом.

Ранее «Призыв» сообщал, что директивой главного санитарного врача с 27 марта 2020 года вводится запрет на работу ночных клубов и дискотек региона, фудкортов в торговых центрах.

Николай Лившиц

Фото «Призыва»