Во Владимирской области открываются обсерваторы по коронавирусу

Первый пункт обсервации на 15 мест открылся во Владимирской области. Он приспособлен для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных по коронавирусу стран. Обсерватор разместился на базе инфекционного корпуса Александровской районной больницы в больничном городке Струнино. Второй пункт на 75 мест откроется 23 марта на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский».

В обсерватор помещаются только здоровые люди на 14 календарных дней – именно столько длится инкубационный период при коронавирусе. В облздраве заверяют, что для них будет организовано комфортное пребывание с горячим питанием и соблюдением всех современных мер по изоляции.

Случаев заболевания COVID-19 в регионе не зарегистрировано. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся около 150 жителей области, все они прошли лабораторное обследование.

Заболевших COVID-19 будут лечить в инфекционных отделениях больниц.

— В медицинских организациях Владимирской области имеется 518 инфекционных коек, из них 304 детских, 230 коек в изолированных мельцеровских боксах, 241 реанимационная койка, из них 18 – для новорожденных. В случае обострения эпидситуации в медицинских учреждениях будут дополнительно развернуты 624 инфекционные койки, — сообщает пресс-служба облздрава.

В наличии в больницах и оборудование для оказания специализированной помощи – 426 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (из них 113 – транспортных), 921 пульсоксиметр, а также аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Обеспечена всем необходимым и лаборатория для проведения диагностики коронавирусной инфекции регионального управления Роспотребнадзора. Жителям региона напоминают, что по вопросам профилактики и лечения COVID-19 можно обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43 или на «горячую линию» департамента здравоохранения по телефону 8 (800) 200-36-33 и (4922) 77-77-33.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за угрозы распространения коронавируса торговые сети и заведения общепита Владимирской области усиливают меры дезинфекции.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области