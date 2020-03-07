Во Владимире женщинам-водителям вручили букеты

Дамам — цветы, всем — хорошее настроение. Акцию «Цветочный патруль» во Владимире провели радиокомпания «Авторадио» и отдел ГИБДД города. В историческом центре, напротив Соборной площади, дамам-водителям вручали цветы и памятные подарки. Для всех женщин, проезжавших по Большой Московской, такие знаки внимания со стороны автоинспекторов оказались неожиданностью.

Всего в ходе акции было роздано 500 тюльпанов.

Останавливали автоледи инспектора ДПС. Совершенно серьезно просили предъявить документы. Один из них, Валерьян Шируков, даже задавал каверзные вопросы о разрешенной скорости в пределах населенного пункта и за городом. Девушки слегка опешили от такого экзамена. Но обстановку разрядили цветы. Букеты создали весеннее настроение всем участникам акции.

— Наша акция проводится традиционно в канун Международного женского дня. Дарим подарки, общаемся. Все ради наших красивых и жизнерадостных девушек, — пояснил ди-джей «Авторадио-Владимир» (18+) Владимир Королев.

ГИБДД участвует в акции «Цветочный патруль» для того, чтобы лишний раз привлечь внимание водителей к необходимости безопасного вождения. Хотя дамы не числятся в списке отъявленных нарушителей, профилактика необходима. К тому же такие акции побуждают водителей к вежливому отношению к службе ДПС.