Во Владимире вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

На территории Владимира с понедельника, 16 марта, вводится режим повышенной готовности. Школьников и студентов будут учить дистанционно, на дому. Управление образования должно взять эту форму обучения на контроль. Сегодня с такой инициативой на внеплановом оперативном совещании выступил глава администрации областного центра Андрей Шохин. Поводом послужила позиция федерального Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ. Ведомства попросили регионы принять меры для предотвращения распространение COVID-19.

Постановление главы администрации Владимира даёт право учащимся города на свободное посещение занятий.

«Управлению образования, управлению культуры и туризма, управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике разрешить свободное посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности; — управлению образования принять меры к организации дистанционной формы обучения в муниципальных образовательных учреждениях на период повышенной готовности». — цитируется на сайте мэрии выдержка из документа.

В постановлении звучат рекомендации и всем владимирским работодателям, а именно – не допускать присутствие на работе тех лиц, которым врачи предписали изоляцию. А всем здоровым сотрудникам ежедневно измерять температуру. Также с 16 марта до отмены режима повышенной готовности во Владимире вводятся ограничения на проведение городских массовых мероприятий.

По сообщению Роспотребнадзора, за последние сутки в стране зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации. Во Владимирской области на карантине находится 80 человек.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что жительницу Владимира, вернувшуюся из Испании с температурой, врачи не сумели вовремя госпитализировать.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»