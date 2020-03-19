Внимание, клещи! Как уберечь собаку от укусов

Пришло активное время для клещей. Ветеринарным врачам уже приводят собачек, чтобы извлечь неприятного паразита. В отдельных случаях для питомца это смертельно опасно. Что делать хозяевам, чтобы пес не подхватил клеща? Как обрабатывать? И что делать, если клещ все-таки оказался на вашем четвероногом друге? Выясняем вместе с ветеринарным врачом клиники «Зооангелы» Оксаной Берченко.

Как и чем обрабатывать собаку?

— Начнем с того, что обработка от клещей — это обязательно. Март, апрель, май – период активизации клещей. Большинство врачей придерживаются мнения, что обработку нужно проводить в два этапа. Сначала дать препарат внутрь. Самый ходовой сейчас — «Бравекто». Таблетка дается внутрь, доза зависит от веса животного. Можно всем — от самых маленьких пород до крупных. Далее я бы порекомендовала провести второй этап — обработка репеллентами. Препараты для наружной обработки: капли, спреи, аэрозоли. Сейчас их на рынке огромное количество.

Почему нужно проводить обработку в два этапа? Потому что действие таблетки убивает непосредственно самого клеща: из-за нее он быстрее отвалится. Но если у питомца низкий иммунитет, то он может заболеть пироплазмозом. Это сезонное заболевание собак, вызываемое простейшими кровепаразитами из рода Babesia, переносчиками которых являются иксодовые клещи. Если животное своевременно не получит специфического лечения, оно погибает в течение 4-5 дней с момента первых клинических признаков. Это крайне опасное заболевание. Поэтому лучше вообще не допускать клеща к собаке. И репелленты как раз создают этот отпугивающий эффект. Они источают специфический запах, который неприятен клещу, и он просто не подойдет к такому животному.

Если клещ укусил. Что делать?

— Если вдруг, независимо от того, обрабатывали вы собаку или нет, клещ укусил, то действия владельцев должны быть следующими:

Самим не доставать паразита, обратитесь в клинику. Там есть специальные инструменты, которыми можно безопасно извлечь клеща. Важно убрать все его тело вместе с хоботком, потому что, если хоботок останется внутри вашего животного, может начаться воспалительный процесс.

Если в течение первых двух-трех суток после укуса животное чувствует себя нормально, то можете расслабиться. Вероятно, клещ, который атаковал вашего питомца, был чист. Либо у вашей собаки очень хороший иммунитет.

Если в течение первых двух суток вы замечаете угнетение состояния собаки, отказ от еды, вялость, слабость — сразу же обращайтесь в клинику.

Сейчас все болезни настолько прогрессируют, что некоторые симптомы даже врачи не сразу могут заметить. И, соответственно, даже пироплазмоз зачастую поставить сложно. Поэтому, если вы обнаружили клеща на теле собаки, обязательно обратитесь в клинику. Не принимайте решений сами.

Эдуард Кошевец, собаковод со стажем, владелец таксы:

За долгие годы собаководства я сделал несколько выводов по поводу здоровья питомца в период активности клещей.

Нужно обязательно найти своего ветеринара. Он вас соориентирует по новым препаратам, расскажет их результативность и посоветует, что подойдет именно для вашего животного.

Каждый сезон сами интересуйтесь и изучайте новые препараты. Так как пироплазмоз — заболевание, которое становится сильнее, оно мутирует, поэтому старые препараты могут оказаться бессильны.

В период активности клещей (март, апрель, май) после каждой прогулки осматривайте собачку. Лучше, если вы найдете клеща, которые не успел впиться в тело. Тогда вы вовремя снимите его. И вам не придется ездить в клинику и переживать за здоровье питомца.

Ранее «Призыв» писал о том, где во Владимире делают прививки от энцефалита детям и взрослым. И какие меры предосторожности следует соблюдать людям на прогулке.

Юлия Митина

Фото из личного архива героев