Владимирцы засыпали финомбудсмена жалобами по ОСАГО

Среди обращений к финансовому уполномоченному во Владимирской области более всего жалоб на ОСАГО. Свое недовольство жители региона выразили в отношении 26 страховых компаний. Споры, связанные с нарушениями срока выплат страхового возмещения, составили 32% подобных обращений. Почти столько же жаловались на отказы в выплате страхового возмещения. Многие были не согласны с размером выплат. Менее всего — лишь 0,6% заявителей указали на некачественно выполненный ремонт автомобиля после ДТП.

В 2019 году количество обращений к финомбудсмену, связанных с ОСАГО, составило 914 (97% от всего количества жалоб).

— В целом средний размер требований по обращениям жителей Владимирской области составил 201 115 рублей. В прошлом году по результатам рассмотрения обращений принято 227 решений, — сообщила «Призыву» главный финансовый уполномоченный по региону Ольга Крайнова. — С момента получения обращения до вынесения решения требуется время для определенных процессуальных действий, например, проведения экспертизы, поэтому часть решений по обращениям прошлого года будет принята в 2020 году.

С 1 июня 2019 года в России действует новый порядок рассмотрения тяжб граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, КАСКО и ДСАГО. Дела по таким спорам в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, а с 28 ноября он начал рассматривать споры и по всем остальным видам страхования (кроме ОМС).



С начала нынешнего года изменились правила и по микрофинансовым организациям. Споры с ними тоже вошли в компетенцию финансового уполномоченного. За два месяца пока поступило 3 обращения. Жители Владимирской области могут обратиться к финансовому уполномоченному с требованием, например, о взыскании с МФО излишне уплаченных процентов за пользование займом.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»