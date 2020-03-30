Владимирцы ставят иконки при входе в подъезд

В одном из домов на проспекте Строителей во Владимире при входе в подъезд жильцы обнаружили икону. Образ Богоматери был прикоплен на замок скотчем. Кто-то из жильцов установил его ночью. Соседи оказались не против такой задумки, многие даже обрадовались, что кто-то позаботился о них таким образом. Пока иконку никто не сорвал.

— Это наш сосед, скорее всего, повесил, он верующий человек. Он уповает на Божью защиту. Конечно, это личное дело каждого. Кто в себе веры не чувствует, в Бога не верит, тот может и сорвать со злости, – предполагает жительница дома Марина Федотова. – Хорошо, что у кого-то хватило смелости это сделать. И открыто показать, что мы зависим от Бога. Я увидела эту иконку и, честно скажу, обрадовалась. Главное — сейчас сердце своё правильно настроить.

Жильцы надеются защититься от COVID-19.

Жители дома даже провели параллель с пасхальной историей в Египте, которая случилась примерно около 1350 до н. э. Тогда евреи помазали свои двери кровью ягненка, тем самым защитив свои семьи, в первую очередь детей-первенцев, от карающего ангела. Это случилось перед их бегством из Египта после многовекового рабства у египтян.

Напомним, что сейчас во Владимире введен режим повышенной готовности. Закрыты все образовательные и спортивные учреждения, непродовольственные магазины, рестораны и кафе. На очереди, скорее всего, закрытие церквей. Вчера на проповеди Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих сидеть дома и не посещать храмы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»