Владимирцы стали реже болеть туберкулезом

В борьбе с туберкулезом во Владимирской области наметилась положительная динамика. Заболеваемость снизилась с 38,0 на 100 тысяч населения в 2017 году до 33,5 в 2019-м. Уровень смертности за тот же период снизился с 3,7 до 2,6. Это одни из лучших показателей по России. Такие данные ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом озвучил региональный департамент здравоохранения. В ведомстве уточняют, что эффективное лечение от туберкулеза в регионе полностью бесплатное. Если оно началось своевременно, то после завершения курса, как правило, наступает выздоровление.

Уберечь себя от туберкулеза возможно за счет вакцинации.

Выявить туберкулез на ранней стадии помогают ежегодные профилактические осмотры. С начала этого года во Владимирской области реализуется проект «Вместе против туберкулеза». В его рамках особое внимание уделяется профилактике развития активных форм заболевания у лиц с латентной туберкулезной инфекцией и расширению участия общественности в противотуберкулезной работе.

По всем интересующим вопросам, связанным с туберкулезом, владимирцы могут обратиться в Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 63, тел. (4922) 32-32-65.

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Это заболевание является одной из десяти ведущих причин смерти в мире.

Ранее «Призыв» сообщал, что больного туберкулезом жителя Юрьев-Польского района отправят на лечение принудительно. На этом настояла прокуратура.

Ольга Ефремова

Фото: vgb.mos.ru