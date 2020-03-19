Владимирцы скупают крупы, туалетную бумагу и курицу

Жители Владимирской области стремительное опустошают полки с продуктами питания. В лидерах гречка, туалетная бумага и курица. Региональные власти успокаивают: причин для такого ажиотажа нет. Пустые прилавки тут же пополняются новой партией продукции. На складах сетевиков и производителей достаточно товаров. Проблема только в том, что работники магазинов и рынков не успевают за покупателями. Гипермаркетам пришлось увеличить штат работников для торгового зала, чтобы оперативно выкладывать товар на прилавки.

— В регионе имеется необходимый запас всех важных продуктов питания, в том числе картофеля и овощей. Бесперебойно работают производители молока и молочной продукции, яиц, — заверил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Демидов.

«Горячая линия» по дефициту товаров и росту цен — 8 (4922) 53-16-03.

Владимирстат проводит еженедельный мониторинг цен на все продукты питания. Рост – в пределах 1-2% на крупы, макароны, мясо и курицу. Это в среднем по области. Но покупатели отмечают, что на рынках не стесняются взвинчивать цены на продукты первой необходимости. Полкило гречки продают за 100 рублей, бутылку растительного масла за 150 рублей. Руководитель Владимирстата Александр Быков уверен, что причин для скачка цен на крупы и мясо пока нет. Продавцы пользуются ажиотажным спросом со стороны покупателей.



По данным Владимирстата, растет стоимость овощей. Завозят новый урожай, он дороже прошлогоднего на 10%. Как «Призыв» сообщал ранее, владимирский комбинат «Тепличный» начал продавать новый урожай огурцов, зелени и редиски. На подходе – томаты.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»