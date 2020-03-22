Владимирцы попадут под генеральное наступление весны

Синоптики назвали дату генерального наступления весны. Случится это в среду, 25 марта. В этот день воздух прогреется до +7 градусов. К концу недели, по предварительным прогнозам, и вовсе ожидается до +15 градусов. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в погоде наметится коренной перелом — инициатива станет переходить к скандинавскому антициклону. По словам синоптика Центральную Россию до конца марта ждет погода «миллион на миллион»: много солнца, отсутствие осадков, слабый ветер.

Омрачит такой позитивный прогноз только высокое давление. Метеорологи предупреждают, что на грядущей неделе оно поднимется до 765 мм ртутного столба при норме 750 мм. Такой скачок может негативным образом сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

При резких перепадах атмосферного давления по возможности следует раньше ложиться спать. Сон должен длиться не менее 9 часов.

Завтра и во вторник во Владимирской области ожидается переменная облачность. В первый день рабочей недели прогнозируется +1 градус в дневные часы, во вторник +2 градуса. Ночью пока морозно, до -5 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что с наступлением весны во Владимирской области стала вновь актуальной проблема стихийного сжигания сухой травы. Только за одни сутки спасатели 6 раз выезжали на тушение палов.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»