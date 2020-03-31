Владимирцы не могут получить водительские права

На экзамен в ГИБДД не пустили будущих водителей. Аттестацию пришлось отменить из-за вынужденной нерабочей недели. Вчера свою деятельность приостановили и автошколы. Получение прав для многих владимирцев откладывается на неопределенный срок. Теоретические занятия и лекции пока не проводятся. Экзамены придется сдавать в масках, говорят инструкторы.

— Теорию в ГИБДД уже не принимают. Групповые занятия по теории в автошколах отменили. Пока до понедельника. Есть рекомендации не собираться больше пяти человек. Практикой мы не имеем права вас заставлять заниматься. Но если вы сами желаете и инструктор выходит на занятия по вождению, тут уж как с ним договоритесь. Вас же в машине всего двое человек будет находиться. Про экзамены пока рано говорить. Сейчас вся страна в растерянности, люди не знают, как дальше жить, — рассказали «Призыву» в автошколе.

В пресс-службе управления МВД по Владимирской области пояснили, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все подразделения системы МВД России с 27 марта временно приостанавливают личный прием граждан. Запись на экзамены ведётся по предварительной записи через портал Госуслуг, чтобы избежать скопления людей.

— Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, – пояснила Ирина Гавриченко, начальник отдела информации УМВД по региону. – Сотрудники продолжают работать, но с принятием определенных мер, пока существует угроза пандемии.

Более ясной картина с обучением будущих водителей и сдачей экзаменов на права станет в эту пятницу, сказали в автошколе. Когда приедет соответствующее распоряжение от департамента образования. Тем временем владимирцы жалуются, что не могут починить свои машины, все автомастерские закрыты. Водители переписываются в социальных группах и предлагают друг другу помощь.

Ранее «Призыв» сообщал, что в детских садах открывают дежурные группы на время нерабочей недели.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»