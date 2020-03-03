Владимирцы начали отказываться от полетов в Италию

Жительница Владимира должна была улететь в Италию 29 февраля, но передумала из-за коронавируса. Юлия Степанова за день до вылета в срочном порядке поменяла путевку. Девушка прислушалась к рекомендациям Ростуризма, а ещё к знакомым, которые приехали из Италии и были закрыты на карантин. И не без основания. Как сообщают «РИА Новости», у россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие опасного вируса. По последним данным, в одной из самых посещаемых стран Европы китайской пневмонией заразилось уже 1700 человек. По словам Юлии, вернуть деньги за аннулированный тур было не так просто. Девушке пришлось звонить в Роспотребнадзор, Ростуризм и напрямую туроператору. Все разговоры она записала на телефон и отправилась в своё турагентство.

— Турагент просто была в неведении, как менять, как возвращать деньги, ей оператор отказывал. Короче, пришлось мне ещё раз звонить, ставить разговор на громкую связь, и уже тогда ситуация сдвинулась с места, через пару часов мы получили одобрение на обмен тура. Решили обменять его на Дубай с небольшой доплатой. В отеле встретились с «коллегами» по Италии, абсолютно с таким же раскладом. Друзья, которые должны были лететь с нами в Италию, обменяли поездки на Чехию.

Как нам сообщили соотечественники, проживающие в Швейцарии, сейчас в стране запрещают проводить мероприятия с численностью, превышающей тысячу человек. Хоккейные матчи проходят при пустых трибунах. И так во многих странах Европы.

Операторы и турагентства Владимирской области, как и по всей России, боятся потерь и даже просят оказать им господдержку в компенсации убытков, понесенных в результате возврата путевок. К слову, сейчас помимо Италии, коронавирус бушует в Иране и Южной Корее.

— У нас недавно аннулировали тур в Турцию. Возможно, что и в эту страну теперь не будут рекомендовать летать из-за политической ситуации и вспышек коронавируса. А в Италию мы, скорее всего, не будем пока продавать путевки после рекомендации Ростуризма. Конечно, всё на усмотрение людей. Какаю альтернативу Италии мы им можем предложить? Чехию. А вместо Турции – Тунис, – рассказала «Призыву» Наталья Баланцева, руководитель владимирской турфирмы.

Турагентства держат руку на пульсе.

Но есть владимирцы, которые отказываться от поездок в Италию пока не собираются. Они взяли путевки на лето и находятся в ожидании. В основном раскупают Адриатическое побережье, Римини, Неаполь.

— Люди следят за развитием событий. Туроператоры тоже так настроены, что это временная мера. И по прошествии карантина, может быть, через 2 недели, всё это прекратится, — говорит Наталья Алексеева, руководитель владимирской турфирмы. – У нас взяли туры в Италию на июль. Если ситуация не улучшится, будем переориентироваться на другие направления. Скорее всего, эта неделя станет показательной – в каком направлении пойдет дальше турпоток.

В турагентствах Владимира «Призыв» заверили, что, если клиент решит аннулировать путевку в Италию, ему вернут все денежные средства без удержаний и штрафов. Тем временем авиарейсы в Италию для россиян пока ещё не отменили. И люди летают на свой страх и риск. Пассажиров проверяют на наличие температуры и других признаков коронавируса. В поездах, например, «Сапсанах», распространяют брошюры с информацией о болезни.

Куда полетят отдыхать россияне этим летом, пока неизвестно. Круг стран начинает сужаться. Египет до сих пор не открыли. Возможно нашим туристам придется потесниться на Черноморском побережье.

Ранее «Призыв» сообщал, что мужчин, вернувшихся из Ирана, отправили на карантин.

Татьяна Данилова

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