Владимирцев призывают оплачивать счета на расстоянии из-за COVID-19

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает изолироваться от очередей и платить счета, а также сообщать показания приборов учета дистанционно. Для этого нужно завести личный кабинет на сайте ресурсоснабжающей организации. Причём оплачивать можно без комиссии и пени. О карантинных мероприятиях энергетики говорят со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

— В сложившейся ситуации ВОЗ рекомендует гражданам любого возраста, особенно пожилым и людям с определенными заболеваниями, принимать меры по защите от заражения коронавирусом и воздержатся от посещения общественных мест. А также информирует, что теоретически наличные деньги и пластиковые карты могут быть каналом передачи инфекции. Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковом – до 9 дней, — предупреждают в «ЭнергосбыТе».

Жителей Владимирской области призывают избегать очередей.

Для регистрации в личном кабинете достаточно указать адрес электронной почты и номер своего лицевого счета. Есть и инструкция к онлайн-сервису.

Как «Призыв» сообщал ранее, теперь на почте и в банках берут комиссию за оплату счетов за свет и тепло. Без доплат принимают платежи только в офисах поставщиков комуслуг. Но там регулярно с 25-го по 10-е число каждого месяца скапливаются очереди. Чтобы избежать контактов с толпами людей и сэкономить, личный кабинет – это реальная альтернатива.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»