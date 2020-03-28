Владимирцев призвали не гулять с детьми в парках

Жителей Владимирской области призывают воздержаться от прогулок в парках с детьми. Такая мера позволит исключить контакты с другими людьми в период пандемии коронавируса. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, гулять лучше на приусадебных участках или в лесопарковых зонах при условии, что дети ни с кем не будут общаться.

На сайтах и соцсетях парков Владимира уже появилась информация о временном приостановлении работы: отменены массовые мероприятия, закрыты аттракционы и точки общепита. Администрации парков ссылаются на постановление главного санитарного врача по Владимирской области «О введении ограничительных мероприятий». О приостановлении работы парков говорится и в указе губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

«Администрация парка просит с пониманием отнестись к принятым мерам и воздержаться от прогулок в парке», — говорится на сайте парка «Дружба».

Родителей призвали максимально ограничить контакты детей.

Из-за распространения коронавирусной инфекции детям также запрещено находиться в торговых центрах без сопровождения родителей.

«Запрещено нахождение детей (лиц, не достигших 18 лет) на территориях и в помещениях торговых центров, торгово-развлекательных комплексов без сопровождения родителей (законных представителей)», — говорится в указе губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Правда, как именно это собираются контролировать, непонятно. Полиция контролирует только пребывание несовершеннолетних на улицах без взрослых с 22.00, как и раньше. Никаких спецрейдов не проводят, сообщил на брифинге в «Белом доме» Виктор Соболев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Владимирской области.

Впрочем, большинство торговых центров уже временно приостановили свою деятельность. Так что соблазнов идти туда у детей не будет. Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе закрываются точки общепита, банки, салоны красоты, стоматологии и гостиницы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»