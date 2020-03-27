Владимирцам сделают перерасчет за отопление

Из-за теплой зимы владимирский «ЭнергосбыТ Плюс» скорректирует жителям областного центра плату за отопление. Корректировка будет отображена в квитанциях за март, которые придут в апреле. Коснется это 480 многоквартирных домов Владимира. Для 344 из них перерасчет будет произведен в сторону уменьшения платы на общую сумму 36 млн рублей. В счетах-квитанциях за февраль для жителей этих домов отдельной строкой будет указана сумма корректировки.

Корректировка производится только для домов, оборудованных общедомовыми счетчиками тепла.

А вот владимирцев, живущих в других 136 домах, в квитанции ждет неприятный сюрприз – им придется доплатить за отопление на общую сумму 11,3 млн рублей. Оплату по данному начислению необходимо произвести до 1 июня текущего как единовременно, так и частями. В течение этого периода пени на сумму корректировки начисляться не будут.

Если же жильцы смогут обосновать невозможность оплаты в эти три месяца, им предоставят рассрочку, сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс». В таком случае до 1 апреля придется подать письменное заявление в ближайший офис обслуживания клиентов (адреса офисов во Владимире: ул. Мира, 61а; ул. Юбилейная, 15; ул. Чайковского, 38д; ул. Верхняя Дуброва, 26г).

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей изолироваться от очередей и платить счета, а также сообщать показания приборов учета дистанционно.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»