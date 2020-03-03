Владимирской области угрожает не коронавирус, а бешенство

Владимирская область попала в антирейтинг по бешенству. Вместе с нами «отметились» Московская, Саратовская, Смоленская области, республика Татарстан и Красноярский край. Об этом сообщается на сайте Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. И это тот случай, когда быть в лидерах не только непрестижно, но и смертельно опасно. Вирусная инфекция эта неизлечима. А потому за цифрами статистики стоит реальная угроза. Только в прошлом году в регионе было зафиксировано 122 случая нападения больного животного на человека. В 34 случаях пострадали дети, информирует Роспотребнадзор. К счастью, всем им успели сделать прививку. Однако, как показывает практика, далеко не все осознают угрозу бешенства и обращаются к врачам. Так, мужчину из Суздальского района, которого покусала больная собака, пришлось экстренно госпитализировать на «скорой». Сам он о вакцинации не позаботился и был в шаге от мучительной смерти. — Нам пришлось вмешаться! Мужчина пять дней провел дома и не спешил обращаться к врачам. Но дальше тянуть было нельзя, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Когда нам стало известно об этом случае, экстренно подключились все службы, к мужчине прямо домой приехала бригада врачей. Его забрали в больницу и привили от бешенства.

Сейчас пострадавший находится у себя дома. Но полный курс прививок делать самостоятельно не спешит. К нему приезжает фельдшер и отвозит его в больницу. Пройти вакцинацию рекомендовано всем, кто мог быть с больным животным в контакте. Но добровольно к медикам пока тоже никто не обратился. — У нас развесили объявления о том, что надо сделать прививки. Особенно тем, кто мог общаться с этой собакой. Но, насколько я знаю, люди в больницу не ездили. Не знаю почему, — пояснила «Призыву» жительница села.

За прошедший год больные животные покусали 122 человека.

Специалисты говорят, что сознательностью, действительно, отличаются не все. Случаи, когда люди пропадают после первой прививки, не единичны. Скорее всего, большинство просто не понимает смертельную опасность бешенства. И пока все говорят про коронавирус, региону угрожает действительно смертельно опасная инфекция. — Надо понимать, что в случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным следует незамедлительно обращаться в медицинские организации. Бешенство неизлечимо. Вакцина направлена на выработку антител, только она может спасти человеку жизнь. Чем быстрее сделать прививку, тем больше шансов на благоприятный исход, — пояснила «Призыву» работник антирабического кабинета БСП Галина Воронина. — Если это собака, за которой можно понаблюдать, мы делаем три прививки. Если она не умирает в течение 10 дней, то мы отменяем курс лечения. Если напала лиса, мы делаем полный курс. Шесть прививок. Если человек не является и нарушает всю схему, мы обязательно сообщаем в Роспотребнадзор. На прошлой неделе бешеная лиса напала на жителя Владимира. Мужчина гулял с собакой, когда на него набросилось больное животное. Он сумел сориентироваться и оттолкнуть зверя. Если бы на пути зараженной лисы оказался ребенок, справиться с бешеным животным самостоятельно он вряд ли бы смог.

— Лиса была агрессивной. Хорошо, что она не покусала меня. На мне были ботинки, обувь защитила, — рассказал «Призыву» житель Владимира. — Я обратился к врачу, потому что знаю, что бешенство очень опасно. К счастью, все хорошо. Ни я, ни собака не пострадали. Контактировало ли животное с кем-то до нападения на мужчину, неизвестно. Сотрудники Роспотребнадзора разыскивают свидетелей ЧП. Важно отследить маршрут больного зверя. Необходимо установить все обстоятельства случившегося, чтобы не допустить распространения смертельной болезни в областном центре. Лисы являются основными переносчиками опасного заболевания, говорят специалисты. Нередко бешеные звери выходят в город. Поэтому контактировать с ними ни в коем случае нельзя. Чтобы снизить популяцию лис, охотников стимулируют на их добычу.

Полина Тарбеева

Фото: ulpressa.ru