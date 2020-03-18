Владимирское отделение Сбербанка выступило партнером V межрегионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Сбербанк выступил партнером V открытого регионального чемпионата рабочих профессий «WorldSkills Russia».

В начале марта во Владимире, в областном Дворце культуры и искусства, состоялась торжественная церемония закрытия V межрегионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. В мероприятии приняли участие представители Администрации Владимирской области, Законодательного Собрания, региональной Торгово-промышленной палаты, областного объединения организаций профсоюзов, Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», руководители Владимирского отделения ПАО Сбербанк, учреждения среднего профессионального образования Владимирской области.

«Владимирское отделение ПАО Сбербанк на протяжении трех лет является партнером Чемпионата по компетенции «Предпринимательство». Мы гордимся не только тем, что поддерживаем бизнес состоявшихся молодых предпринимателей, но и вносим свой вклад в повышение престижа предпринимательской деятельности среди молодежи. Тем более, что в данной компетенции участвуют команды учебных заведений, с которыми Сбербанк тесно сотрудничает в рамках образовательной деятельности. Всем участникам желаем реализоваться в своем любимом деле, но не останавливаться на этом, а постоянно расширять горизонты своих возможностей и стать лидерами в своей профессиональной сфере», – отметила Заместитель Управляющего Владимирского отделения ПАО Сбербанк Елена Варламова.

Победителям и призёрам соревнований были вручены медали, дипломы и призы от Администрации Владимирской области, партнёров и спонсоров чемпионата, производственных предприятий и профессиональных объединений региона.

Из победителей состязаний будут сформированы сборные команды, которые примут участие в отборочных соревнованиях и поборются за выход в финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Справочно

1 марта во Владимирской области был дан старт V открытому региональному чемпионату рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональному чемпионату WorldSkills Junior для талантливых школьников и региональному чемпионату «50+ Навыки мудрых».

Соревнования проходили на 12 площадках Владимира, Коврова, Вязников, Мурома и посёлка Никологоры. По 42 компетенциям соревновались более 2 тысяч школьников, студентов колледжей и вузов, молодых сотрудников

промышленных предприятий и организаций, а также рабочих и служащих в возрасте 50 лет и старше.

За звание лучших по профессии соревновались участники из Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей, Краснодарского края, республик Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Наш регион на чемпионатах представляли команды Владимирского государственного университета, Ковровской государственной технологической академии и более чем 30 колледжей.