Владимирским ветеранам подарили сайт

У общественной организации ветеранов войны во Владимирской области появился свой собственный сайт. Такой подарок сделали сотрудники регионального Общественного совета Следственного управления СК РФ к 75-летию Великой Победы. Сайт уже работает, называется «Владветеран.рф». Там представлена информация о ветеранах, а также сведения об их общественной организации, новости и контактные данные. В ближайшее время появятся разделы «Законодательство» и «Помощь ветеранам войны. Там будет размещены информация о правах ветеранов, а также сведения о возможностях получения бесплатной правовой помощи и содействии в решении бытовых и иных жизненно важных проблем.

Владимирская региональная организации ветеранов работает более 30 лет. Она объединяет 145 тысяч человек.

О своем желании получить официальную страницу в Интернете председатель совета ветеранов войны Николай Шмуратко рассказал на встрече с сотрудником Следственного управления СК России.

— Мы хотим донести информацию о ветеранском движении, о наших земляках — героях Великой Отечественной войны до каждого человека. И в эпоху информационных технологий серьезным подспорьем стал бы официальный сайт, о котором мы давно мечтаем, — сказал Николай Андреевич.

— Со своими помощниками он разработал официальный сайт, удобный для пользования людьми старшего поколения, — уточняет пресс-служба Следкома.

Ранее «Призыв» рассказывал, что жители села Сеславское Суздальского района увековечили память земляков, которые ушли на фронт в разные годы. Здесь появилась часовня с именами 74 бойцов, погибших во время советско-финской и Великой Отечественной войн.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir.sledcom.ru