Владимирские молодожены не боятся коронавируса

Угроза распространения коронавируса не отразилась на планах большинства молодых пар, которые готовятся сыграть свадьбу в ближайшее время. От торжественной регистрации и банкетов влюбленные пока не отказываются. Заказы есть у ведущих праздничных церемоний и фотографов. Пока в обычном режиме работают и загсы.

— Мы вчера посмотрели, что суды ограничили рассмотрение дел из-за коронавируса. Не знаем, будут приняты такие меры у нас или нет. Но пока все в штатном режиме. Мы никого не ограничиваем, а молодожены не отказываются от ранее запланированных бракосочетаний, — пояснила «Призыву» заведующая отделом ЗАГС администрации Владимира Галина Карташова. — Единственное, что сейчас пост. В это время всегда меньше пар. А вот на две последние недели апреля ожидается хороший наплыв. Потом чуть меньше людей традиционно бывает в мае. А летом люди массово к нам приходят.

Массового отказа от свадеб во Владимире нет.

Изменить планы пришлось только молодым парам, которые недавно вернулись из-за рубежа. Им теперь придется остаться на домашнем карантине. А значит, минимум на две недели подачу заявления или бракосочетание, если оно, например, уже было запланировано, придется отложить. Такие случаи возможны, тем более что есть любители сначала отправиться в свадебное путешествие и лишь потом скрепить свой союз в загсе.

— По чатам информация ходила в самом начале истории с коронавирусом, люди будут отказываться от свадеб. Сейчас эта волна прошла. Молодожены готовятся к торжествам. У меня лично нет ни одного отказа или переноса, — пояснил «Призыву» ведущий торжественных церемоний Сергей Белоусов, — Надеюсь, что к лету коронавирус спадет. И мы уже сможем шутить над тем, что пришлось пережить. Не исключаю, что тогда будут заказы на тематические торжества или подарки наборами первой необходимости: туалетной бумагой и гречкой.

Однако все может измениться в один момент. Если на территории региона на карантин закроют кафе и рестораны, свадебные банкеты придется отменять или переносить домой. Как в таком случае будут возвращаться деньги, заплаченные за торжество, еще вопрос. В любом случае жениху и невесте, скорее всего, будет по-настоящему горько.

Ранее «Призыв» сообщал, что с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали трех женщин.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»