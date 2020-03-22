Владимирские католики ограничили число прихожан на службе

Угроза коронавируса меняет жизнь католической церкви. В московских и питерских храмах этой конфессии богослужения прекращены, во Владимире публичные мероприятия хоть и не отменили, но ввели ограничения: число прихожан на литургии не должно превышать 30 человек. Кроме того, во время общей молитвы верующие должны соблюдать дистанцию в 2 метра друг от друга и использовать медицинские маски. Владимирцы в этом плане последовали рекомендациям к настоятелям всех католических приходов в России, высказанным архиепископ Павлом Пецци.

Органные концерты во владимирском храме Святого Розария Пресвятой Девы Марии отменены.

— Наш храм открыт. На литургии просим соблюдать определенные нормы, позволяющие уберечь себя. Есть изменения и в плане причастия: вместо положенных двух видов разрешено принимать одно. Это минимизирует контакт паствы со священником. Рекомендуем прихожанам пользоваться масками, — сообщил «Призыву» настоятель прихода Сергий Зуев. — Помещения храма, лавки, туалет мы регулярно обрабатываем дезинфицирующими средствами. Сами прихожане соблюдают правила гигиены.

Многие пожилые прихожане (они составляют почти половину прихода) будут присутствовать на службе дистанционно. Средства связи для этого есть. Если же вдруг выйдет так, что в храм соберётся более 30 человек (например, приедет сторонняя делегация) — будут приняты меры, например, проведено несколько богослужений, чтобы развести людей.

— Мы особенно бережем пожилых, более других подверженных риску заболевания. Есть такое понятие диспенсация — освобождение от обязанностей. Да, каждый христианин обязан в воскресенье почитать день Господень, обязан быть на литургии, причащаться, если есть возможность. Но после диспенсации люди могут молитвенно находиться дома, присоединяясь либо по Интернету к богослужению, либо просто духовно, совершая дома молитвы, соединяться с церковью, — пояснил настоятель.

Пока богослужения в храме Святого Розария Пресвятой Девы Марии проводятся со вторника по пятницу с 17.30 до 19.00, в субботу с 9.00 до 10.30, в воскресенье с 11.00 до 14.00. Но в церкви введено «свободное посещение». Каждый человек, заранее договорившись со священником, после исповеди может принять причастие без присутствия других людей. Если требуется, настоятель готов навестить больного дома.

Совсем скоро католики будут отмечать один из главных религиозных праздников — встречу Светлой Пасхи. Торжественная литургия должна состояться в храме 12 апреля. Но в связи с введённым ограничительным режимом пока не ясно, в каком формате будет проходить праздник.

— Паниковать, естественно, не надо. Мы сейчас думаем, как максимально совершить это празднование, если ситуация будет ухудшаться. У нас есть возможность провести богослужение на улице, если позволит погода, — говорит отец Сергий. — Для нас время, которое мы сейчас переживаем, очень показательно. Мир меняется. Такое испытание многому учит. Мы поняли, что не всё может быть на автоматизме, мы видим, что мы не всесильны. Сейчас гораздо больше людей задумываются о вечности, о Боге, о высших ценностях. И это хорошо.

Ранее «Призыв» сообщал, какие профилактические меры в режиме повышенной готовности ввела Русская православная церковь.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»