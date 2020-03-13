Владимирские дороги отмывают от пыли и грязи

Дороги во Владимире очищают после зимы. Работы проводит Центр управления городскими дорогами. Ежедневно более 40 единиц техники и около 65 сотрудников проводят очистку проезжей части, тротуаров, придорожных конструкций, элементов обустройства, а также остановочных павильонов общественного транспорта, рапортует мэрия.

Мэрия: «Работы ведутся днем и ночью».

В работе используются поливомоечные машины, пылесосы, погрузчики. Уборка грязи и остатков зимней песко-соляной смеси проводится и в ручном режиме. Одновременно ведется подготовка дорожного полотна к нанесению разметки. Работы ведутся как днём, так и ночью, заверил заместитель начальника «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов.

Ранее «Призыв» рассказывал и показывал, как дорожники моют тротуар даже в дождь. Наш корреспондент узнала все тонкости технологии такой уборки.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru