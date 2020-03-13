Владимирские дороги отмывают от пыли и грязи

Работы ведутся днем и ночью

Дороги во Владимире очищают после зимы. Работы проводит Центр управления городскими дорогами. Ежедневно более 40 единиц техники и около 65 сотрудников проводят очистку проезжей части, тротуаров, придорожных конструкций, элементов обустройства, а также остановочных павильонов общественного транспорта, рапортует мэрия.

Мэрия: «Работы ведутся днем и ночью».

В работе используются поливомоечные машины, пылесосы, погрузчики. Уборка грязи и остатков зимней песко-соляной смеси проводится и в ручном режиме. Одновременно ведется подготовка дорожного полотна к нанесению разметки. Работы ведутся как днём, так и ночью, заверил заместитель начальника «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов.

Ранее «Призыв» рассказывал и показывал, как дорожники моют тротуар даже в дождь. Наш корреспондент узнала все тонкости технологии такой уборки.

Ольга Ефремова 

Фото: vladimir-city.ru

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Обсуждение 1

  • Мамуля:
    13.03.2020 в 12:30

    Только у меня одной такое ощущение, что не от грязи моют тротуары? Я не помню чтобы раньше тротуары от грязи мыли после зимы, тем более когда почти каждый день дождь идет.

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