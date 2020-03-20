Владимирские активисты помогут сиротам с выбором профессии

Для детей-сирот главное не подарки, а искреннее внимание взрослых. В этом убеждены учредители нового владимирского благотворительно фонда «Ювента». Вот уже второй год Алексей Шорин и Дмитрий Ковальчук ездят по области и навещают сирот в детских домах, устраивают для них спортивные и праздничные мероприятия. Молодые люди побывали в соцучреждениях Суздаля, Камешково, Мелехово, Собинки и Гороховца.

— Всё началось с разговора с одной из заведующих детским домом. Мы задали вопрос: в чем сейчас больше всего нуждаются у них дети? – рассказывает Алексей Шорин. — Директор сказала, что подарки здесь не главное, потом детей это только балует. С их воспитанниками надо просто заниматься, увлекать их чем-то. Мы остановились на спортивных занятиях. Это эстафеты, спортивное ориентирование, военно-тактические мероприятия, например, лазертаг.

«Ювента» организует мероприятия в пределах населенного пункта, где располагается детский дом, зачастую прямо на его территории. Организация пока существует за счет средств его участников – двух волонтеров.

— Конечно, мы не откажемся от любой помощи. В том числе волонтерской. Руки всегда нужны. Мы, кстати, помогаем не только детям. Так перед Новым годом организовали концерт в Оргтрудовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Сейчас «Ювента» разработала программу профориентации для выпускников детских домов, чтобы помочь им с выбором дальнейшей профессии.

— Мы планируем вывезти их на территорию техцентра «Гранд», который занимается продажей и ремонтом автомобилей. Познакомить их с профессией автослесаря, менеджера по продажам.

А ещё Алексей и Дмитрий хотят запустить в реализацию проект повышения финансовой грамотности. Фонд «Ювента» разрабатывает его совместно с ВлГУ. Услуга будет предназначена тоже для выпускников детских домов.

— У ребят существует определенная проблема с умением правильно распределять собственные денежные средства. Ведь на выпуске из детдома они получают определенные суммы. И они их тратят на всякую ерунду. За полгода прогуливают. На работу не устраиваются. Остаются ни с чем, — говорит Алексей.

Но эта социальная программа пока ещё не стартовала. Потому что сами волонтеры не могут оплатить аренду помещений учебных классов, закупку канцтоваров, посчитать зарплату наставникам, а ещё оплатить транспортные расходы для доставки детей до места обучения. Для этого фонд собирается участвовать в грантовом конкурсе, чтобы получить региональную поддержку.

К слову, фонд «Ювента» открыт для сотрудничества. Телефоны: 8-920-932-93-95, Шорин Алексей Александрович, 8-920-628-49-45, Ковальчук Дмитрий Андреевич. Ранее «Призыв» сообщал о работе благотворительной организации «Покров семьи» в Боголюбово.

Татьяна Данилова

Фото БФ «Ювента»