Владимирская область срочно закупит 40 тысяч респираторов из-за COVID-19

Владимирская область готовится к осложнению ситуации с COVID-19. Закупка противовирусных препаратов и одноразовых медицинских масок будет урегулирована, заверяет «Белый дом». Министерство промышленности и торговли РФ выделило нашему региону квоту для получения респираторов в количестве 40 тысяч штук при численности населения в 1,5 млн человек. В настоящее время учреждения здравоохранения формируют заявки. Также проведен ряд профилактических мероприятий.

— Были прекращены все контакты и перемещения жителей Китая. Но европейские страны, к сожалению, свои границы не закрыли, поэтому мы должны быть готовы к возможным осложнениям ситуации. Для этого создан и начал работу областной оперативный штаб под председательством губернатора Владимира Сипягина, разработан план мероприятий по предотвращению опасности, – заявил врио первого заместителя губернатора Сергей Шевченко в ходе встречи с представителями аптечных сетей.

Регион готовится к осложнению ситуации.

Облздрав в свою очередь рапортует, что в медучреждениях региона обеспечен двухнедельный неснижаемый запас медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Есть и оборудование для оказания специализированной помощи – 426 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них 113 транспортных, 921 пульсоксиметр, а также аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В больницах имеются 518 инфекционных коек, из них 304 детских, 230 коек в изолированных мельцеровских боксах, 241 реанимационная койка, из них 18 – для новорожденных. Если ситуация обострится, будут дополнительно развернуты 624 инфекционные койки. Чиновники сообщают, что регион обеспечен необходимым оборудованием для проведения диагностики COVID-19.

— С помощью тест-системы было обследовано около ста жителей региона с подозрением на коронавирус. Случаев заболевания коронавирусом не выявлено, — уточняет облздрав.

По вопросам лечения и профилактики COVID-19 можно обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43 или на «горячую линию» департамента здравоохранения по телефону 8 (800) 200-36-33 и (4922) 77-77-33. Ранее «Призыв» рассказывал о том, как защититься от коронавируса в разгар пандемии.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»