Владимиро-Суздальский музей-заповедник закрывается для посетителей

Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил приказ – никого не пускать. С сегодняшнего дня по распоряжению Министерства культуры все государственные музеи страны закрывают свои двери для туристов и посетителей. То есть школьники в их грядущие весенние каникулы попасть в ВСМЗ не смогут. Уже сегодня вход в Золотые ворота, Дмитриевский собор, Палаты, Музей деревянного зодчества и Суздальский кремль закрыт для всех.

«На основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 357 от 16.03.2020 г. Владимиро-Суздальский музей-заповедник с 18 марта 2020 года приостанавливает допуск посетителей на свои объекты до особого распоряжения учредителя. Приносим извинения за доставленные неудобства», — вчера вечером такую «молнию» получили все СМИ и турагентства.

По словам владимирских турменеджеров, ситуация для них сложилась критическая. Фирмы подсчитывают огромные убытки из-за возврата заграничных путевок. Теперь ещё введен и запрет на музейные объекты «Золотого кольца России».

— Все наши объекты, где проходит выставочная или экскурсионная деятельность, закрываются. Всю информацию мы разослали в турагентства, наши партнеры уже в курсе, также новость о закрытии опубликована на нашем официальном сайте. Если кто-то проплатил экскурсию заранее – деньги за билеты им полностью возвращают, — пояснили «Призыву» в пресс-службе ВСМЗ.

Сколько именно будет закрыт музей, пока непонятно.

А что будет с сотрудниками во время вынужденного простоя? Сейчас в штате музея числятся порядка 500 человек. Люди работают во Владимире, Суздале, Боголюбово, Гусь-Хрустальном и усадьбе Храповицкого Судогодского района. По сообщению пресс-службы музея, с каждым человеком вопрос о его занятости будет решаться в индивидуальном порядке.

— Вчера только вечером пришел приказ, поэтому мы сейчас смотрим, кого можно перевести на удаленную работу. Если у кого-то есть возможность уйти в отпуск на это время, они уйдут. Часть работников останутся следить за музейными объектами, мы же не выключили там везде свет и повесили замок, — подчеркивают в музее-заповеднике.

Тем временем в Минкульте настоятельно рекомендуют не оставлять посетителей без культурных программ вовсе. Сейчас в век цифровых технологий уже достаточно развиты онлайн-концерты, спектакли и выставочная деятельность. На сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника, например, можно виртуально посетить экспозицию «Старый Владимир», побывать в стенах Исторического музея, полюбоваться картинами легендарных мастеров владимирской школы живописи.

Ранее «Призыв» сообщал, что в храмах запретили целовать крест из-за COVID-19. Московский Патриархат выпустил новую инструкцию.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»