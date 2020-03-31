Владимир Сипягин объявил сбор пожертвований на случай карантина

Губернатор Владимирской области объявил, что Владимирская область может последовать примеру Москвы и многих регионов России, которые уже ввели режим обязательной самоизоляции. Пока в регионе он распространяется только на граждан старше 65 лет. О возможном ужесточении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции Владимир Сипягин открыто заявил после совещания с волонтерскими организациями, которые помогают пенсионерам в условиях карантина. Губернатор признал и ухудшение финансовой ситуации многих жителей региона. Он призвал не рассчитывать только на федеральную помощь и объявил о скором открытии фонда для помощи пенсионерам и малоимущим семьям с детьми.

— Предполагаю, что нас это ждет, поэтому я выступил с инициативой создать фонд, и сам первый приму участие, для того, чтобы в этот фонд могли неравнодушные граждане — предприниматели, жители Владимирской области — вносить финансовые средства, чтобы рассчитывали не только на федеральную поддержку, но и на каждого из нас. Категория нуждающихся гораздо больше, это не только пожилые жители, которым 65 лет и старше. Это и многодетные семьи, у которых уровень достатка оставляет желать лучшего в силу непростой ситуации, в которую сейчас попал весь мир, — заявил Владимир Сипягин.

Фонд будет создан в ближайшее время.

Известно, что собранные средства пойдут на приобретение продуктов питания для пенсионеров, а потом и для многодетных семей. Сейчас достигнута договорённость с одной из торговых сетей о формировании продуктовых наборов. Для их доставки планируется привлечь автопарк областной администрации.

На часть средств, по словам Сипягина, закупят средства защиты для медиков и волонтеров движения «#МЫ ВМЕСТЕ», которые сейчас помогают в первую очередь одиноким пенсионерам и маломобильным гражданам. К общероссийской акции «#МЫ ВМЕСТЕ» во Владимирской области уже подключились около 230 добровольцев. Они покупают и доставляют продукты, лекарства и оплачивают счета. Оставить заявку на помощь одинокие пенсионеры и маломобильные граждане могут по телефонам 112 или 8-800-200-34-11.

Уже сейчас можно подать заявку как партнёр акции. На сайте МЫВМЕСТЕ2020.РФ есть раздел «Хочу помочь». Компании, организации и частные лица могут заполнить форму с указанием помощи, которую они готовы оказать. Это может быть помощь продуктами питания, медицинским инвентарем или услугами.

А пополнить ряды добровольцев может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет. Зарегистрироваться можно на тот же сайте или по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-01-12. Обязательное условие: к такой работе не допускаются граждане с признаками ОРВИ и хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области на 12.00 30 марта официально зарегистрировано 2 случая COVID-19.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»