Владимир на советском фото: где эта улица, где этот дом?

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Хотите вспомнить свою молодость или узнать, как жили 50-60 лет назад ваши родители или дедушки-бабушки? Тогда посмотрите на эти уникальные фотографии советского времени и попытайтесь узнать место, где они сделаны. Задача, скажем честно, непростая. Владимир очень сильно изменился: многие дореволюционные постройки были снесены, выросли современные улицы и дома, ушли в небытие отдельные явления городской жизни и возникли новые. Тем интереснее сравнивать, каким был город тогда и сейчас. Вперед, друзья!

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