Владимир на советском фото: где эта улица, где этот дом?

Хотите вспомнить свою молодость или узнать, как жили 50-60 лет назад ваши родители или дедушки-бабушки? Тогда посмотрите на эти уникальные фотографии советского времени и попытайтесь узнать место, где они сделаны. Задача, скажем честно, непростая. Владимир очень сильно изменился: многие дореволюционные постройки были снесены, выросли современные улицы и дома, ушли в небытие отдельные явления городской жизни и возникли новые. Тем интереснее сравнивать, каким был город тогда и сейчас. Вперед, друзья!

Здание какой тюрьмы изображено на уникальном фото 1917 года? Владимирский централ Тюремный замок в Солдатской слободе Исправительная ремесленно-земледельческая колония для несовершеннолетних в Пиганово Правильно! Неправильно! - На какой улице находился этот дом, в котором в 1838 году жил Александр Герцен, до сноса в 1928 году? Герцена Луначарского III Интернационала (ныне Большая Московская) Правильно! Неправильно! - Где идет торговля на снимке 30-х годов? Конная площадь в Манежном тупике Ново-Конная площадь (ныне - Центральный рынок) Базарная площадь за Торговыми рядами (ныне Комсомольский сквер) Правильно! Неправильно! - Где проходит демонстрация на фото 1940-1950-е годов? Площадь Свободы (ныне Соборная) Комсомольский сквер Площадь Ленина Правильно! Неправильно! - По какой улице ездили первые троллейбусы в конце 50-х годов? Горького Октябрьский проспект Ленина (ныне Гагарина) Правильно! Неправильно! - Где прошли проводы русской зимы в 1970 году? Стадион «Торпедо» Парк имени 850-летия (ныне Центральный) Сквер за Домом культуры ВТЗ (ныне Городской Дворец культуры) Правильно! Неправильно! - Центральный вход какого торгового заведения выглядел так в 1974 году? Колхозный рынок Торговые ряды Универмаг Правильно! Неправильно! - Где вырос этот дом в 1980 году? Улица Ворошилова (ныне Верхняя Дуброва) Суздальский проспект Проспект Строителей Правильно! Неправильно! - На какой улице состоялся суровый зимний картинг в 1986 году? Проспект Ленина Балакирева Куйбышева Правильно! Неправильно! - На какой улице был построен дом, в котором проживал легендарный спортсмен Николай Андрианов? Мира Рабочий спуск Фрунзе (ныне Большая Нижегородская) Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Владимир на советском фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook