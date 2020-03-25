Вирус уничтожат, «удалёнка» останется 

Взрослые любят упрекать детей: вот глупцы, сидят в своих гаджетах! Изменения, наступившие из-за прихода коронавируса, показали: глупцы — взрослые, не разбирающиеся в современных системах коммуникации и зачастую беспомощные в работе на «удалёнке». Липовые отчёты о поголовной компьютеризации учреждений образования и здравоохранения можно теперь засунуть подальше. И начать привыкать жить по-новому. Правда, грядущая новая реальность может стать порождением старого мышления, направленного на одно: урезать и сокращать. Об этом в новой программе «Бредешок» рассуждает автор Николай Лившиц.

Тут главное что? Переждать, покуда светилы медицины и фармакологии не предъявят человечеству чудодейственную пилюлю от коронавируса. После чего мы вздохнём спокойно, дадим разработчикам препарата Нобелевскую премию и забудем про зловредного внеклеточного агента. Но мир уже не будет прежним, как пишут в фэнтези. Он, безусловно, изменится.

Знаете, если читать все страшилки, связанные с грядущим, с ума можно сойти ещё до того, как прогнозы сбудутся. Вот я, когда началась катавасия с коронавирусом, одновременно читал две книги из разряда серьёзных и даже пророческих: Евгения Водолазкина «Лавр» (там много связано с разного рода болезнями) и «Еретик» Михаила Веллера. «Лавр» ещё оставляет луч надежды, а «Еретик»… Первые 50 страниц осилишь и можно тихо помирать, потому что впереди мрак, крах и сплошной погром. Я, честно признаюсь, «Лавра» дочитал, а «Еретика» пока отложил и взял с полки Зощенко. И как будто многое наладилось.

Но, кроме шуток, на бытовом, обиходном уровне — Зощенко блестяще передал жизнь обывателей — я понимаю, жизнь изменится. Взять работу. Многие трудятся на «удалёнке», и как будто ничего, справляются. Работодатель, само собой, рано или поздно смекнёт: а чего ради их в кабинетах держать? За офис плати, за электричество плати, одной воды в туалете сколько насмывают. И уже без всяких вирусов загонит работников к домашнему станку, наладив, правда, строгий контроль.

Сейчас вот с образованием непонятки, как на «удалёнке» учиться, но это пока. А потом, если «мёртвый сезон» затянется, механизмы притрутся, и глядишь, наши верховоды скажут: гляньте-ка, детишки могут и по скайпу знания получать, и как хорошо. Сразу найдётся обоснование, например, улучшение показателей по ЕГЭ. Многие умные люди — Невзоров, например, который не любит священников, и священники, которые не любят Невзорова, — они ведь в одну дуду дудят за то, чтобы детей учили в семье, на дому, в крайнем случае, у частных наставников. Дмитрий Быков – то же за это. Да многие. Ну вот, государство в кои-то веке прислушается, поскольку ему, государству, тоже дороги умные дети. В том смысле дороги, что школы содержать надо, за горячее питание платить и так далее. А дома пусть харчуются сами.

Здравоохранение. Казалось бы, куда там без человека в белом халате, который тебя послушает, животик помнёт, давление померит? Оказывается, можно, не всегда, но можно.

Буквально сегодня мне пришёл пресс-релиз одного банка, начавшего продавать страховые полисы «Телемедицина». В рамках этой страховки клиенты могут онлайн обращаться к педиатрам и терапевтам. В любое время — круглосуточно, без ограничений. Правда, к узким специалистам нужно предварительно записаться, но тоже сколько хочешь звони, без лимита. Трынь, и хоть по телефону, хоть по видеосвязи, хоть как — тебя выслушают, дадут рекомендации, посоветуют, чего делать. Тут же в нужном ресурсе сохраняется история болезни и медицинские рекомендации. Красота! Пока это, конечно, за дополнительные деньги, но Минздрав тоже тити-мити считать умеет. Может подумать: дай-ка и мы врачей на «удалёнку» переведём. Чего им в кабинетах штаны протирать, чего больным в очереди по поликлиникам толкаться, бациллы разносить. Пусть общаются на расстоянии, пусть в экран дышат, а не друг на друга. Это и экономнее, и забота о человеке.

Может такое произойти? Запросто! Дистанция — это большое дело. Когда вместе — это группа, это разговоры, это общение, может, на нехорошие темы. А дома каждый в своих мыслях копается, им подбрось наживку в соцсети — «Киркоров женится на Галкине» — хоп, заглотнули, пошли обсуждать. На расстоянии менее остро воспринимается чужая боль, чужие переживания, зато острее — свои мысли, свои страхи — особенно страхи. А когда человек боится… Не мне вам объяснять. Я вот тоже боюсь. Ну, побаиваюсь. А если ещё Веллера почитать, это вообще. В детстве «Вия» смотрели в кино? Так вот, Веллер страшнее будет.

Фото: blog.chinavasion.com