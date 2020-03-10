Весенние палы травы начались во Владимире

Первый весенний пал сухой травы зарегистрирован во Владимирской области. Возгорание произошло 7 марта в пойме Клязьмы во Владимире. В 14.02 спасателям позвонили очевидцы. Горение было ликвидировано силами поисково-спасательного отряда Владимира при помощи ранцевых огнетушителей, уточняют в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание тушили в пойме Клязьмы в минувшие выходные.

Кто поджёг сухую траву, не сообщается. Однако можно предположить, что аномально теплая весна может спровоцировать раннее наступление пожароопасного сезона. Как показала практика прошлых лет, природные пожары случаются в основном по вине людей. Жители региона не соблюдают правила пожарной безопасности как в лесах, так и на территории примыкающих к ним садовых товариществ.

Ранее «Призыв» сообщал, что в прошлом году за время действия пожароопасного сезона было зарегистрировано 125 природных пожаров на общей площади 167 га.

Ольга Ефремова

Фото: dopmgu.ru