Весенние дожди затопили квартиры в новостройке в Юрьевце

Недавние дожди оставили без крова многодетную семью. Ивановы в апреле должны были въехать в новостройку на улице Всесвятской в Юрьевце. Но с наступлением весны в доме начала течь крыша. Стены в квартире на верхнем, пятом этаже отсырели, вода стекает струями. Семья вынуждена отложить ремонт и переезд. При этом хозяин съемной квартиры, где сейчас проживают Ивановы, просит освободить жилплощадь. В семье трое малолетних детей, один из которых инвалид. Снова скитаться по съемным квартирам, ожидая, пока застройщик соблаговолит наконец решить проблему, они не могут себе позволить.

Екатерина Иванова, многодетная мать:

Так как крыша вся дырявая, у нас всё это в стык аккуратно стекало. И это началось дня 4 назад. Сначала был весь верх пролитый небольшими подтеками.

Вчера весь был пол сырой. Стены проливались прямо струйками. На что мы обратились к прорабу.

Нам сказали, что это, возможно, не работает вентканал. Хотят демонтировать нашу стену. Но собственник у меня муж, он категорически против.

Строители уверяют жильцов, что дело не в крыше. Якобы стены на пятом этаже стали сырыми из-за конденсата, поднявшегося из подвала. Среди причин называли и плохую вытяжку, предлагали разобрать стену и проверить её. Но замечать огрехи в чердачных перекрытиях застройщик отказывается.

Екатерина Иванова, многодетная мать:

Мы сейчас находимся на крыше. Она скатная. Непонятно, каким образом она сделана. Одни сплошные дырки в тех местах, где вкручены саморезы.

По ним вся вода стекает на нашу минвату. Она как труха, как вата. Под ней стяжки нет. Можно даже показать: вот посмотрите — пленка, под ней влага. И вот это плита. Ни стяжки, ничего нету!

Многодетная семья не может въехать в квартиру из-за протечек.

Люди задаются вопросами: где стяжка на чердаке, где нормальный утеплитель? Почему стыки саморезов не изолированы? «Призыв» переадресовал их представителю застройщика. По поводу протечек в квартире Ивановых нам ответили следующее:

— Вчера с ними встречался прораб, они определили порядок действия. Он вчера поднимался на крышу, было всё сухо. По моей информации, весь утеплитель был сухой. Возможно, она и течет, я не видел, не знаю. Если так, то будем устранять. Если там протечка – её надо заделать и всё. Про саморезы – это вранье. У нас есть 3-4 квартиры с похожими проблемами протечек. Надо подниматься во время дождя и смотреть конкретно. Завтра туда выходит специалист, будет тоже смотреть. Проблема есть, её никто не отрицает. И жителей никто не оставит с ней один на один.

Напомним, что с подобной проблемой в «Призыв» месяц назад обращалась соседка Екатерины Ивановой – Елена Пономаренко. По её словам, проблемы с протечками верхних этажей испытывают многие жильцы новостроек на Всесвятской. И проблема эта почему-то до сих пор не решается.

Дом № 18а был сдан в конце 2019 года. Застройщик со сдачей запоздал на несколько лет. Но теперь собственников заботит уже качество жилья.

Екатерина Иванова на свой страх и риск всё-таки собирается сейчас делать в новой квартире ремонт. Не за горами сезон дождей, который может продлиться вплоть до следующей зимы. И выдержит ли крыша новостройки ливень – большой вопрос. В любом случае, по гарантии застройщик обязан устранять недочеты кровли ещё 5 лет. Если в новой квартире Ивановых после ремонта начнутся протечки, женщина намеревается обратиться во все надзорные органы, включая прокуратуру.

Ранее «Призыв» сообщал, что создана рабочая группа по решению проблем дольщиков в Коммунаре. Региональные чиновники, наконец, признали проблему с заселением в готовую многоэтажку и готовы открыто обсуждать ее.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»