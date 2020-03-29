Вертолёт с чудотворной иконой облетел Владимирскую область

Молитвенная помощь с неба в трудный час подоспела владимирцам. Духовенство совершило полет с Боголюбской иконой Божией Матери над регионом, чтобы уберечь жителей от коронавируса. Вертолет для этой миссии выделило Владимирской епархии МЧС. С чудотворным образом в небо поднялся протоирей Андрей Голубев. Икону предоставил Свято-Боголюбский женский монастырь. Священнослужитель с неба прочитал молебен от пандемии, набирающей обороты ежедневно.

Облёт Владимирской области с Боголюбской иконой Божией Матери организован по просьбе губернатора Владимира Сипягина и по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Владыка объяснил «Призыву» позицию епархии по таким акциям.

— Из отечественной истории мы знаем, что в Великую Отечественную войну так же с иконой облетали Москву во время её обороны. Сам главнокомандующий дал на это разрешение. Всё это нужно применять, но согласовывая действия духовных и светских властей, чтобы не было таких недоразумений, как случилось в Коврове с крестным ходом, — сказал митрополит Тихон. — В храмах мы уже проводим молебны в защиту от этого вируса, и не только от него, но и от всяких других бед и напастей.

Чудотворная икона Боголюбской Божией Матери написана в XII веке по повелению Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы.

Образ Боголюбской Божией Матери веками славится как чудесная защита от страшных эпидемий чумы и холеры. Например, в 1771 году к Владимиру подступила моровая язва — чума, пришедшая с юга во время русско-турецкой войны. Местные лекари были бессильны. Народ и духовенство обратились к светским властям с просьбой внести в город Владимир древнюю святыню для совершения молебна и крестного хода. Но городское начальство некоторое время сомневалось, запуганное уверениями лекаря-протестанта г-на Флейшера о том, что стечение большого количества народа лишь усилит эпидемию.

Всё же 22 октября икона была внесена во Владимир, совершился всенародный молебен, и из числа 200 заболевших умерли лишь трое, остальные получили исцеление. А в ноябре чума и вовсе прекратилась. По свидетельству очевидцев, лекарь-немец воскликнул: «Боже мой, это чудо!» — и вместе с семьей перешел из лютеранства в православие.

С тех пор во Владимире и установилась традиция совершать ежегодный крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери. А ещё в XIX веке чудодейственный образ не раз спасал население России от эпидемии холеры. Так что есть надежда на то, что икона явит силу и в противостоянии COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове запретили проводить крестный ход. Шествие не согласовали сотрудники ГИБДД. Но город оружейников не остался без религиозного попечения. Местный благочинный протоиерей Михаил Чернов также на вертолете облетел территорию города и района с чтением молитв от коронавирусной инфекции. Воздушный транспорт священнослужителю предоставили местные предприниматели.

Татьяна Данилова

Фото пресс-службы Владимирской епархии