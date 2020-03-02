Вернувшихся из Ирана мужчин отправили на карантин из-за коронавируса

Во Владимире отправили на карантин вернувшихся из Ирана мужчин. Мера эта связана с распространением в стране коронавируса. На данный момент число заразившихся COVID-19 там достигло почти тысячи человек. Поэтому все, кто приезжает в Россию из Ирана, теперь на особом контроле. Они считаются контактными и не должны выходить из дома, как минимум, 14 дней. Сразу после прилета данные по пассажирам передаются в региональные отделения Роспротребнадзора. Таким образом удается отследить этих людей.

Накануне сотрудники ведомства посетили двух мужчин в областном центре и вручили им больничный лист и постановление о карантине. По нашей информации, никаких клинических проявлений смертельно опасного заболевания у них нет. Но им предписано каждые четыре часа измерять температуру и отчитываться о состоянии своего здоровья перед терапевтом. При этом, если вдруг люди почувствуют себя плохо, они будут отправлены в инфекционное отделение.

Такие же меры профилактики теперь будут приниматься в отношении людей, возвращающихся в нашу страну из Италии и Южной Кореи, которые входят в группу риска по коронавирусу. Поэтому все рейсы из этих стран теперь прибывают в Шереметьево только в терминал F, где приняты особые меры безопасности. В Роспотребнадзоре отмечают, что некоторые туристы начинают хитрить и возвращаются, например, с Апеннинского полуострова с пересадкой в другой стране.

Карантинные мероприятия по коронавирусу затронули больше сотни человек во Владимирской области.

На данный момент только в Италии находится около 20 тысяч россиян. Сколько из них жителей Владимирской области — сказать сложно. Но такие наверняка есть. И они скоро вернутся в регион. Все они тоже будут обязаны отбывать карантин. Раньше подобные меры распространялись только на тех, кто побывал в Китае.

Так, в нашем регионе карантинные мероприятия по коронавирусу затронули больше сотни человек, которые вернулись из КНР. Опасное заболевание пока ни у кого не диагностировано. В Муроме на работу уже выходят работники предприятия «»Рустехнологии Муром». Две недели они провели в гостиничном комплексе на территории завода.

— Ситуация с коронавирусом у нас благополучная. Сегодня мы завершаем обсервационный период последних работников «Рустехнологии Муром», — цитирует главного врача городской больницы № 3 Марину Котрову «Муром 24».

Число больных коронавирусом вне Китая уже превысило шесть тысяч человек. Минздрав и Роспотребнадзор рекомендовали гражданам РФ отменить зарубежные поездки. В ближайшее время станет понятно, прислушаются к этому туристы или нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира начали зарабатывать на коронавирусе.

Полина Тарбеева

Фото: freekaliningrad.ru