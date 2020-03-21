Вернувшиеся из-за границы могут открыть больничный дистанционно

Вернувшиеся из-за границы жители Владимирской области могут открыть больничный лист дистанционно. Выходить из дома для этого абсолютно не обязательно. Нужен только доступ в Интернет. Для этого стоит зарегистрироваться на сайте Фонда социального страхования, открыть личную страничку, в электронном виде оформить заявление. Предстоит указать паспортные данные и данные СНИЛС, приложить документы, которые бы подтверждали пересечение границы. Это может быть штамп в загранпаспорте или фотографии билетов с самолета или поезда. Подробности процедуры разъяснили в департаменте здравоохранения.

Алексей Мозалев, директор департамента здравоохранения Владимирской области:

После этого гражданин отправляет эту заявку на сайт, она попадает в Фонд социального страхования.

Фонд социального страхования отправляет ее в одну из трех уполномоченных медицинских организаций.

Эти организации были определены. Медицинские организации дооформляют необходимые документы в электронном виде и обратно пересылают на сайт Фонда социального страхования.

С момента получения Фондом социального страхования по Владимирской области такого бланка больничному листу присваивается индивидуальный номер, и этот номер в личном кабинете сообщается гражданину.

Дальше лист временной нетрудоспособности можно распечатать самостоятельно и принести работодателю для оплаты. Другой вариант — назвать идентификационный номер по телефону для получения необходимых денежных пособий.

Карантин обязаны пройти и контактные родственники тех, кто вернулся из поездки.

На данный момент, согласно официальной статистике регионального управления Роспотребнадзора, на самоизоляции находится 3721 человек. Больше тысячи из них во Владимире. И цифра эта каждый раз становится только больше.

Директор областного департамента здравоохранения призвал вернувшихся из-за границы не допускать социальных контактов и оставаться дома. Самоизоляция положена всем, кто проживает с ними в одном доме. По словам Алексея Мозалева, это поможет справиться с распространением коронавируса COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что стали известны предварительные результаты анализов на коронавирус владимирских туристок.

Полина Тарбеева

Фото: ferumnews.ru

Видео пресс-службы администрации Владимирской области