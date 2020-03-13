Вернувшаяся из Испании девушка с температурой неделю ждала медиков

Вернувшаяся из Испании жительница Владимирской области ждала визита врачей шесть дней. Девушка почувствовала себя плохо, у нее поднялась небольшая температура, она сразу обратилась за помощью. Учитывая, что симптомы болезни проявились после посещения страны, в которой коронавирус поразил больше трех тысяч человек, сама к врачам девушка не пошла, а позвонила на телефон «горячей линии» Роспотребнадзора и в местный ФАП, как и предписывают рекомендации эпидемиологов. Однако от первого сигнала до госпитализации прошла почти неделя. Все это время девушка находилась на домашнем карантине и была предоставлена сама себе.

— Пятого марта у меня поднялась температура. Я позвонила в Роспотребнадзор и получила инструкцию: сидеть дома и обратиться к своему участковому врачу. Мне сказали рассказать о ситуации. Ко мне должны были приехать и взять анализы. Я сознательный человек, чтобы не подвергать опасности других людей, сама на прием не пошла, а позвонила в ФАП по месту жительства, — пояснила «Призыву» девушка, — Это было перед выходными. Ответила медицинская сестра. Мне сказали, что откроют больничный и рекомендовали прийти на прием в пятницу — 13 марта. При этом все это время мне больше никто не звонил, моим самочувствием не интересовался. Анализы не брал. Возможно, они просто не обратили внимания, что я вернулась из Испании и почувствовала недомогание.

У девушки взяли анализы на коронавирус.

Девушка говорит, кроме небольшой температуры никаких других симптомов, которые могут указывать на коронавирус у нее нет. По жизни она оптимист, и думать о том, что могла заразиться COVID-19 ей хочется меньше всего. Но чтобы быть уверенной, что с ней все в порядке, она решила еще раз позвонить в Роспотребнадзор, на этот раз на телефон «горячей линии» регионального отделения. Ее наконец-то очень внимательно выслушали. Обо всем расспросили. Записали данные. А через какое-то время на дом приехали медики. На машине скорой помощи жительницу региона доставили в инфекционное отделение местной ЦРБ. Сейчас в своем микроблоге в «Инстаграм» девушка выкладывает видео о своем пребывании в медучреждении.

— Сейчас я чувствую себя хорошо. Но меня беспокоит тот факт, что температура днем небольшая поднимается. Поэтому хочу узнать, что со мной происходит. Может, это просто акклиматизация, может ОРЗ. Вместе со мной на больничный отправили моих родных, которые были со мной в контакте. Они останутся под наблюдением до 26 марта, — рассказала жительница Владимирской области.

На данный момент у девушки отобран первый анализ на коронавирус. По нашей информации, уже сегодня он будет готов. Однако вне зависимости от его результатов, девушка останется под наблюдением еще минимум несколько дней. Заборы крови должны быть взяты несколько раз.

Накануне о ситуации с коронавирусом в регионе на заседании Законодательного Собрания докладывал первый вице-губернатор Сергей Шевченко. По его словам, с подозрением на COVID-19 во Владимирской области ранее уже была госпитализирована вернувшаяся из Испании туристка.

— Было подозрение у одного заболевшего. Женщина вернулась из Испании 6 марта. Она сразу же была помещена в отдельный бокс инфекционного отделения, потому что у нее возникла пневмония. Поскольку коронавирус отличается тем, что сразу поражает клетки легких, была соответствующая угроза. Анализы были выполнены в течении нескольких часов. Сейчас эта система отлажена. Отрицательные анализы пришли к 21 часу. Все расслабились, — отчитался Сергей Шевченко перед депутатами.

На данный момент, по официальным данным, на территории региона COVID-19 не диагностирован. На карантине находятся 80 человек, которые в последнее время вернулись из стран с неблагополучной эпидобстановкой. Большинство из них жители нашего региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать салоны автобусов из-за COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Видео из личного архива жительницы Владимирской области