Великий пост по дням: календарь питания

Великий пост – самый продолжительный и строгий из всех православных постов. В его основе – подражание сорокодневному посту Христа в пустыне. Даты Великого поста меняются каждый год. В 2020 году он начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля. 19 апреля – Пасха, Светлое Христово Воскресение.

В Великий пост церковный устав призывает отказаться полностью от пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко). В понедельник, среду, пятницу предписывается сухоядение (вода, хлеб, сырые фрукты и овощи). Во вторник, четверг – горячая пища без масла. В субботу, воскресенье – горячая пища с растительным маслом. В дни двунадесятых праздников Благовещение и Вход Господень в Иерусалим разрешается рыба, а в Лазареву субботу — рыбная икра. В понедельник первой недели рекомендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе – до выноса плащаницы.

Вышеперечисленные правила — это строгий монастырский устав. Миряне, как правило, постятся в соответствии со своими жизненными обстоятельствами и здоровьем. Обратившись за советом к своему духовнику, верующий сможет определить, что для него в настоящий момент будет являться постом — вареная картошка или отказ от любимых сладостей. Послабления также рекомендуются детям, а также будущим и кормящим матерям.