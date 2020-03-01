Великий пост по дням: календарь питания

-
Основные правила и понятия
Великий пост – самый продолжительный и строгий из всех православных постов. В его основе – подражание сорокодневному посту Христа в пустыне. Даты Великого поста меняются каждый год. В 2020 году он начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля. 19 апреля – Пасха, Светлое Христово Воскресение.
В Великий пост церковный устав призывает отказаться полностью от пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко). В понедельник, среду, пятницу предписывается сухоядение (вода, хлеб, сырые фрукты и овощи). Во вторник, четверг – горячая пища без масла. В субботу, воскресенье – горячая пища с растительным маслом. В дни двунадесятых праздников Благовещение и Вход Господень в Иерусалим разрешается рыба, а в Лазареву субботу — рыбная икра. В понедельник первой недели рекомендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе – до выноса плащаницы.
Вышеперечисленные правила — это строгий монастырский устав. Миряне, как правило, постятся в соответствии со своими жизненными обстоятельствами и здоровьем. Обратившись за советом к своему духовнику, верующий сможет определить, что для него в настоящий момент будет являться постом — вареная картошка или отказ от любимых сладостей. Послабления также рекомендуются детям, а также будущим и кормящим матерям.
-
Первая седмица
- 2 марта, понедельник – только вода
- 3 марта, вторник — горячая пища без масла
- 4 марта, среда — сухоядение
- 5 марта, четверг — горячая пища без масла
- 6 марта, пятница — сухоядение
- 7 марта, суббота — горячая пища с маслом
- 8 марта, воскресенье — горячая пища с маслом
-
Вторая седмица
- 9 марта, понедельник — сухоядение
- 10 марта, вторник — горячая пища без масла
- 11 марта, среда — сухоядение
- 12 марта, четверг — горячая пища без масла
- 13 марта, пятница — сухоядение
- 14 марта, суббота — горячая пища с маслом
- 15 марта, воскресенье — горячая пища с маслом
-
Третья седмица
- 16 марта, понедельник — сухоядение
- 17 марта, вторник — горячая пища без масла
- 18 марта, среда — сухоядение
- 19 марта, четверг — горячая пища без масла
- 20 марта, пятница — сухоядение
- 21 марта, суббота — горячая пища с маслом
- 22 марта, воскресенье — горячая пища с маслом
-
Четвертая седмица
- 23 марта, понедельник — сухоядение
- 24 марта, вторник — горячая пища без масла
- 25 марта, среда — сухоядение
- 26 марта, четверг -горячая пища без масла
- 27 марта, пятница — сухоядение
- 28 марта, суббота — горячая пища с маслом
- 29 марта, воскресенье, Благовещение Пресвятой Богородицы — горячая пища с маслом, разрешается рыба
-
Пятая седмица
- 30 марта, понедельник — сухоядение
- 31 марта, вторник — горячая пища без масла
- 1 апреля, среда – горячая пища с растительным маслом ради труда Марииного стояния
- 2 апреля, четверг — горячая пища с растительным маслом ради труда Марииного стояния
- 3 апреля, пятница — сухоядение
- 4 апреля, суббота — горячая пища с маслом
- 5 апреля, воскресенье — горячая пища с маслом
-
Шестая седмица
- 6 апреля, понедельник — сухоядение
- 7 апреля, вторник — горячая пища без масла
- 8 апреля, среда — сухоядение
- 9 апреля, четверг — горячая пища без масла
- 10 апреля, пятница — сухоядение
- 11 апреля, Лазарева суббота — горячая пища с маслом, разрешается рыбная икра
- 12 апреля, воскресенье, Вход Господень в Иерусалим — горячая пища с маслом, разрешается рыба
-
Страстная седмица
- 13 апреля, Великий Понедельник — сухоядение
- 14 апреля, Великий Вторник — сухоядение
- 15 апреля, Великая Среда — сухоядение
- 16 апреля, Великий Четверг — сухоядение
- 17 апреля, Великая Пятница, Воспоминание святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа — только вода
- 18 апреля. Великая Суббота — горячая пища с маслом
- 19 апреля — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
Подготовила Татьяна Лысова
Фото из открытых источников
Обсуждение 2
Пост не в брюхе, а в духе!
Всё посты постимся, а никуда не годимся!