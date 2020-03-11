Вдова отсудила у больницы миллионную компенсацию за смерть мужа

Жительница Владимира отсудила у больницы № 6 города Владимира более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Во столько был оценен моральный и материальный ущерб за смерть её мужа. Мужчина скончался от малярии. В инфекционное отделение больницы погибший Александр Попов поступил осенью 2017 года. Мужчина вернулся из Африки (Республика Ангола) после рабочей командировки. Дома почувствовал себя плохо. Начались характерные признаки малярии: боли в животе, расстройство пищеварения, высокая температура. Но лечащий врач больницы, куда был госпитализирован пациент, лечила его от гастроэнтероколита.

Как установило следствие, своевременные анализы на малярию Попову назначены не были. Мужчина скончался через четыре дня после неэффективного лечения. В итоге Ленинский районный суд вынес решение: выплатить потерпевшей стороне, вдове пациента, 1 миллион рублей за причиненный моральный вред и 215 тысяч компенсации материального вреда.

Напомним, что изначально сторона истца просила возместить около 400 тысяч рублей на похоронные расходы и 3 миллиона – за причиненный моральный вред. Требования были заявлены после того, как уголовное дело в отношении лечащего врача закрыли за давностью лет. Медик так и не признала себя виновной в случившемся. В этот раз врач-инфекционист Нина Митрофанова не являлась соответчиком по гражданскому делу. Объясняться пришлось лечебному учреждению.

На последнее заседание сотрудники больницы принесли документы, подтверждающие неважное финансовое положение медучреждения. В них указано, что сумма в 3 миллиона рублей – их годовой оборот за оказание медицинских услуг.

Судья пошла навстречу медикам и сумму иска существенно снизила.

— Ответчики, судя по их реакции на суде, не собираются обжаловать это решение, — рассказал «Призыву» Сергей Будыкин, адвокат потерпевшей стороны. — Представители шестой горбольницы на суде признали свою вину в ненадлежащем оказании медпомощи. И они просто просили снизить размер моральной компенсации до разумных пределов и отказать полностью в возмещении средств, потраченных на установку памятника. Судья снизила обе заявленные суммы, но в целом иск удовлетворила.

Решение по данному гражданскому иску вступит в законную силу через месяц. Истцов оно полностью устроило. Как поведут себя ответчики и будут ли обжаловать суммы – пока не ясно.

Ранее «Призыв» сообщал, что суд обязал многодетную владимирскую семью выплатить областной детской больнице 125 тысяч рублей за сломанный аппарат ЭКГ.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»