В церкви запретили лобызать крест из-за COVID-19

Русская православная церковь начала строго выполнять требования Роспотребнадзора: в храмах и монастырях начали придерживаться особых санитарных норм. Московский Патриархат на своём сайте опубликовал подробную инструкцию о том, как проводить дезинфекцию во время основных церковных таинств. Главным нововведением для православных станет использование одноразовой посуды и гигиенических средств для помазания елеем, например, ватных палочек. Во время причастия ложечка после каждого прихожанина должна теперь обрабатываться.

— Преподавать Святые Христовы Тайны с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и окунанием затем ее в воду с последующей утилизацией воды согласно практике, предусмотренной при стирке платов. Платы при причащении мирян использовать только для убережения Святых Таин от возможного падения на пол и для обтирания лжицы, а для утирания уст по отдельности для каждого причастника использовать бумажные салфетки с последующим сожжением. Платы кипятить и стирать с должным благоговением после каждого богослужебного использования. Причастникам воздерживаться от лобзания Чаши, — призывает руководство РПЦ.

Запивать Тело и Кровь Христову теперь следует из одноразовой посуды, а кусочки просвир должны выдаваться человеком в одноразовых перчатках. Все эти ограничения, которые напоминают скорее режим во время эпидемии чумы или холеры, многими верующими встречены с непониманием.

Священники призывают смириться и действовать указаниям надзорных органов.

— Владимиро-Суздальская митрополия выполняет все поручения, которые приходят из Патриархии, — пояснили в пресс-службе Владимирской епархии. — Дойдет ли информация до отдаленных сел и деревень? Там приход 5-6 человек бабушек, нет такого скопления людей. Рекомендации в основном будут адресованы крупным городским церквям, таким как Успенский собор, Казанский храм.

Но есть сельские храмы, где на утренних литургиях собираются около сотни человек. Так в селе Борисовское уже в эти выходные придется объяснять прихожанам церкви Святого Василия Великого, для чего вводятся все эти предостережения.

— Самое главное это то, что Священный Синод Русской православной церкви разумные меры предложил в отличие от Украины и Молдавии. Власти этих стран повелели вообще там закрыть церкви для прихожан. И это в Великий пост! Поэтому для нас главное, что богослужения не отменяются, — подчеркнул настоятель храма Аркадий Маковецкий. – Целовать, не целовать иконы – личное дело каждого человека. Во всех храмах предписано сейчас обрабатывать все стеклянные киоты дезсредствами. Мы и так их всегда протирали – розовой водой либо одеколоном.

К слову в списке рекомендуемых растворов для дезинфекции Патриархия перечисляет такие средства как: 3% перекись водорода, 70% изопропиловый спирт и 75% этиловый спирт, хлорсодержащие препараты (для уборки помещений).

Также всем священникам и монашествующим было поручено измерять у себя температуру каждое утро, а каждые два часа проводить дезинфекцию рук. А по окончанию Божественной литургии вместо преподания прихожан к кресту для «лобзания» теперь рекомендуется просто возлагать распятие на головы верующих.

Детей крестить велено в индивидуальном порядке, обрабатывая после каждого ребенка купель. Воскресные школы придется закрыть. Но Священный Синод успокаивает – все эти нормы вводятся временно. Пока в стране и мире не изменится в лучшую сторону эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Истерию, связанную с COVID-19, затаривание продуктами и медицинскими масками впрок в епархии, мягко говоря, не поддерживают. Духовенство даже по этому поводу привело в пример одну притчу:

«Встретились как-то на дороге паломник и Чума.

— Куда идёшь? — спросила Чума.

— В Мекку, поклониться святым местам. А ты?

— В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила Чума.

На том и разошлись. А через год на той же дороге встретились снова.

— А ведь ты обманула меня, — сказал Чуме паломник. — Ты говорила, что заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч!

— Нет, — ответила Чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха».

Во Владимирской области на карантине находится 155 граждан. И ни у кого диагноз COVID-19 подтвержден не был. В регионе запрещены массовые мероприятия, идет масштабная дезинфекция мест скопления людей: гипермаркетов, общественного транспорта, образовательных учреждений.

Как «Призыв» сообщал ранее, школьные каникулы решено продлить до 12 апреля.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»