В посёлке Пролетарский утонула в грязи улица Фабричная

Жители поселка Пролетарский Гороховецкого района утопают в грязи. На улице Фабричной вместо дороги, образовалось подобие болота. Здесь регулярно застревают машины, в том числе экстренных служб. Электрики, например, как-то не смогли проехать к людям, восстановить в их домах свет. А на прошлой неделе автомобиль «скорой помощи», перевозившей местного инвалида, пришлось вытаскивать из грязи тросом. Местные чиновники порекомендовали селянам скинуться на дорогу самим. Но в разговоре с «Призывом» районные чиновники пообещали наладить путь по Фабричной за счёт бюджета и уже в нынешнем году.

Жители поселка Пролетарский:

• Вот посмотрите, здесь застряла «скорая помощь», которая ехала к больному человеку, мальчику-инвалиду. Ехали волонтеры на трёх машинах из Москвы. Тоже пришлось тракторами их вытаскивать. И у нас не только бабки живут, у нас и грудные дети, к которым ни «скорая», никто не приедет. И ходим мы, прыгаем, куда придется. Мы в резиновых сапогах всё лето ходим.

• Дети по этой дороге в школу ходят. Дети падают, ломают руки. Дорогу нам делают десятый год, куда мы только не обращались. Вода не утекает, безобразие. Филимонов когда был, мы ему сказали в том году: примите меры. Пусть трубу проложат. Дети застревают, их засасывает! Филимонов смеялся.

• Мы не знаем куда обратиться, помогите нам пожалуйста! Нам хотя бы щебня бы насыпали. XXI век! Мы должны в резиновых сапогах ходить и на машинах не ездить. Мы за дороги платим! Почему к народу такое отношение? Покойника из дома не вынесешь по такой дороге.

Дороги с асфальтовым покрытием на улице Фабричная никогда не было.

Всё благоустройство дороги на Фабричной заключалось в том, что 7 лет назад её посыпали шлаком и всё. Сейчас от него нет и следа. Руководители сельского поселения живут здесь же, в поселке, говорят местные жительницы. К их домам асфальтовый проезд есть. До Фабричной руки не доходят. Денег на неё нет. А там — 25 домов.

— Мы просим лишь посыпать щебнем дорогу. Людям же надо помочь! На этой улице живет мальчишка-инвалид — его из-за состояния дороги всё никак не могли увезти в больницу, — сетует Людмила Кустова, жительница поселка Пролетарский. — Мы почти круглый год лишены транспортной доступности.

Местные власти пообещали, что в этом году дорога на Фабричной должна появиться. Михаил Подольский, глава администрации муниципального образования Денисовское, сообщил «Призыву», что заявку на приведение дороги в порядок согласовали в районе.

— Полномочия по дорожной деятельности относятся к администрации Гороховецкого района. Мы каждый год выходим туда с ходатайством провести ремонт самых разбитых дорог, — сказал Михаил Подольский. — В этом году мы такое же ходатайство написали. Район согласовал, пообещали, что ремонт дороги на улице Фабричная в посёлке Пролетарский будет выполнен.

Сроки начала ремонта в сельской администрации не озвучили. Сказали, как будут выделены бюджетные деньги. Скорее всего, это случится летом, в сухую погоду, чтобы дорога успела подсохнуть и к ней смогла подъехать техника. «Призыв» будет отслеживать ситуацию.

Ранее «Призыв» сообщал, что в отвратительных условиях и без дороги живут жители владимирского микрорайона Юрьевец.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»