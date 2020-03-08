В поликлинику Гусь-Хрустального вложили 100 миллионов рублей

Детская больница в Гусь-Хрустальном преобразилась. В поликлинике сделали капитальный ремонт (на очереди — стационар). На первом этаже заработала новая, «открытая» регистратура. Все кабинеты врачей тоже обновлены. У каждого специалиста теперь имеется компьютер с возможностью электронной записи пациента по системе «врач-врач». Для маломобильных граждан в поликлинике создана доступная инфраструктура. Появилось оборудование: цифровой рентген-аппарат, аппарат УЗИ, эндоскопический комплекс, риноларингофиброскоп и др. На ремонт и оснащение детской поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение» израсходовано более 100 миллионов рублей.

Поликлиника Гусь-Хрустального обслуживает около 12 тысяч детей со всего района.

Большая работа была проведена по изменению внешнего и внутреннего дизайна поликлиники. У неё появилась яркая вывеска, крытый отсек для колясок. В рамках федерального финансирования в больницу также был закуплен передвижной медицинский комплекс. Он уже начал выезжать в отдалённые населённые пункты для проведения профилактических осмотров среди детей.

В 2020 году ремонт и закупку оборудования проведут для 12 детских медучреждений по области.

Ранее «Призыв» сообщал, какие преобразования случились в первой детской поликлинике Владимира. На ремонт и оснащение всех её филиалов ушло около 115 миллионов рублей.

Татьяна Данилова

Фото пресс-службы администрации Владимирской области