В Меленковском районе сгорело пять домов

Сразу пять домов сгорело в деревне Просеницы Меленковского района. Один из них жилой, четыре располагаются на дачах. По информации регионального управления МЧС, причина пожара — возгорание сухой травы. Кто и зачем ее поджег, еще предстоит установить. По последней переписи населения в деревне проживают всего 36 человек, остальные приезжают в теплое время года. Не исключено, как это часто бывает, кто-то решил убраться возле дома и поджег мусор.В сухую и теплую погоду огонь быстро распространился. На тушение пожара с аэродрома Семязино был поднят вертолет.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15 часов шесть минут. К этому времени огонь уже успел переброситься на три дома. Прибывшие на место спасательные подразделения смогли локализовать пламя на площади 250 квадратных метров. Огонь уничтожил 10 га травяного покрытия. На месте работали 13 единиц техники и 34 человека личного состава.

Из-за возгорания сухой травы сгорело пять домов.

Это не первый крупный пожар из-за возгорания сухой травы в этом году. Два дня назад все в том же Меленковском районе огонь уничтожил десять деревянных построек, три из которых — жилые дома. За короткое время пламя распространилось на площади 500 квадратных метров и угрожало всей деревне Анохино.

Со вчерашнего дня на территории Владимирской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 27 марта по 6 апреля. На это время запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. За несоблюдение этих правил грозит административное наказание: на частных лиц в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

В Ковровском районе на этой неделе уже оштрафовали 80-летнюю пенсионерку, которая подожгла сухую траву и мусор на территории СНТ «Тюльпан». Бабушке теперь придется заплатить две тысячи рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, как дети спасли от огня сельское кладбище.

Полина Тарбеева

Фо и видео ГУ МЧС России по Владимирской области