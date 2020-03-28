В Меленковском районе сгорело четыре дома

Сразу четыре дома сгорело в деревне Просеницы Меленковского района. Все они дачные. Еще у одного жилого строения частично пострадала кровля. По информации регионального управления МЧС, причина пожара — возгорание сухой травы. Кто и зачем ее поджег, еще предстоит установить. По последней переписи населения в деревне проживают всего 36 человек, остальные приезжают в теплое время года. Не исключено, как это часто бывает, кто-то решил убраться возле дома и поджег мусор.В сухую и теплую погоду огонь быстро распространился. На тушение пожара с аэродрома Семязино был поднят вертолет.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15 часов шесть минут. К этому времени огонь уже успел переброситься на три дома. Прибывшие на место спасательные подразделения смогли локализовать пламя на площади 250 квадратных метров. Огонь уничтожил 10 га травяного покрытия. На месте работали 13 единиц техники и 34 человека личного состава.

— При прибытии на место было установлено, что угроза имеется еще пяти жилым домам. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось отстоять деревню и не допустить распространение огня, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МЧС России, — В тушении пожара принимал участие вертолет МЧС России Ми-8, который при помощи водосливного устройства сбрасывает воду. По состоянию на 18.10 было произведено три сброса по пять тонн воды. В 18.41 было ликвидировано открытое горение.

Из-за возгорания сухой травы сгорело четыре дома.

Это не первый крупный пожар из-за возгорания сухой травы в этом году. Два дня назад все в том же Меленковском районе огонь уничтожил десять деревянных построек, три из которых — жилые дома. За короткое время пламя распространилось на площади 500 квадратных метров и угрожало всей деревне Анохино.

Со вчерашнего дня на территории Владимирской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 27 марта по 6 апреля. На это время запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. За несоблюдение этих правил грозит административное наказание: на частных лиц в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

В Ковровском районе на этой неделе уже оштрафовали 80-летнюю пенсионерку, которая подожгла сухую траву и мусор на территории СНТ «Тюльпан». Бабушке теперь придется заплатить две тысячи рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, как дети спасли от огня сельское кладбище.

Полина Тарбеева

Фото и видео ГУ МЧС России по Владимирской области